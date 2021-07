La clasificación de la selección argentina a la final de la Copa América 2021 ha hecho que los hinchas de la ‘Albiceleste’ festejen en las redes sociales y que aprovechen este triunfo para lapidar a Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, conductor del ESPN 90F, y a Óscar Ruggeri quienes pidieron un cambio del proyecto a un día de disputar la semifinal ante Colombia.

Los numerosos dardos a los panelistas de ESPN se volvieron tendencia en Argentina después de la dramática definición por penales. “No son periodistas, son PANELISTAS mala leche y operetas. De querer que pierda la selección no se vuelve. Y va para vos @PolloVignolo”, fueron algunos de los comentarios con más repercusiones.

“@PolloVignolo, @LaRuggeriTuiter y @sebadominguez6 son lo más anti argentino que vi en mi vida. Mediocres que están esperando lo peor para pegar y operar a favor de ya sabemos quién. Son la m... del periodismo...”, apuntó otro de los usuarios identificado como Maxi Benítez.

¿QUÉ DIJERON EL ‘POLLO’ Y RUGGERI?

El conductor de ESPN fue muy criticado por los hinchas por sus declaraciones del lunes insinuando que prefería una derrota para replantear el futuro de la selección argentina. “Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América a morir con Messi. Si tengo que solo pensar, digo: ‘No, prefiero hacer las cosas mejor, y que después venga lo que tenga que venir’”, señaló Vignolo en su programa y fue respaldado por el campeón del mundo Óscar Ruggeri, quien además envió un mensaje a la AFA. “Que se arme un proyecto serio”.

SE SUBIERON AL CARRO

Los hinchas ‘explotaron’ en las redes sociales por la manera en la que los con el resultado a favor los mismos personajes dejaron de lado su tono crítico. “Merecemos salir campeón... Si Argentina le gana la final de la Copa América a Brasil, será el Maracanazo 2″, empezó el popular ‘Pollo’ su editorial en ESPN sin imaginar la ola de comentarios que recibiría por su cambiante postura.

Similar situación tuvo que vivir Óscar Ruggeri quien alabó la actitud del golero Emiliano Martínez. “Este tipo está loco, eh, y mira que yo he visto arqueros muy locos, pero no como este, le habló como quiso a los jugadores colombianos, los sacó del partido”, comentó el ‘Cabezón’, quien pese a este gesto con el guardameta no se libró de convertirse en tendencia por la cantidad de comentarios en contra.