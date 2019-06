Óscar Tabárez, técnico de Uruguay, se molestó con esta pregunta tras ser eliminado por Perú de Copa América [VIDEO]

Óscar Washington Tabárez , técnico de Uruguay, se molestó con pregunta de periodista tras ser eliminado por Perú de la Copa América 2019. ¿Qué le dijeron al profe en conferencia de prensa? Mira el video.



"Usted en su explicación sobre la valoración del partido habló de la ineficacia y los goles errados, ¿esa es solamente la explicación que le encuentra a esta eliminación de Uruguay?", le lanzaron a Óscar Washington Tabárez.



"Yo no le voy a dar explicación, yo vengo a comentar el partido. Ni a usted ni a nadie le tengo que dar explicaciones. Yo no vengo acá a justificar nada, y si interpretó eso, se equivocó feo. Yo no estoy con el periodismo de resultados", respondió con todo el técnico.

Video: Técnico de Uruguay se molesta con periodista

Uruguay de Óscar Washington Tabárez le dijo adiós a la Copa América en cuartos de final tras caer 5-4 en penales ante Perú de Ricardoi Gareca.