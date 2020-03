No cargó las balas contra los directivos, ni contra sus jugadores. Pablo Bengoechea, ex entrenador de Alianza Lima reconoció que su renuncia pasa por un tema de credibilidad y de no poder convencer a sus pupilos a seguir el proyecto de cara a la Copa Libertadores 2020 y la Liga 1.

“No quiero perjudicar más Alianza Lima, no siento que tenga hoy la capacidad para convencerlos. Mi discurso ya no se escucha aquí y creo que lo más sano para todos y para institución es que tenga un técnico fuerte y que se sienta contento de estar acá. A mi me gusta trabajar en fútbol y no voy a estar en un lugar donde no me sienta bien, sería el colmo no estar feliz en este cargo”, comentó Pablo Bengoechea sobre su salida del club.

El estratega reconoció que se ha vuelto hincha de Alianza Lima y por eso pone su cargo a disposición para que otro entrenador pueda sacar al equipo de esta situación. “Tal vez por eso de ser hincha es que tomo esta decisión y me voy de aquí, si no quisiera al club a lo mejor me quedaba 20 días más y las cosas no mejorarían, me voy para que las cosas mejoren”, señaló.

Pablo Bengoechea reconoce los motivos de su salida de Alianza Lima en conferencia de prensa

“Llegué a alianza sin conocer a la institución y luego de sacarla campeón, la aprendía querer y sé que el clásico es entre Alianza Lima y Universitario. Sí tengo que estar en una vereda elijo la de Alianza. Todo lo que me decía Paolo Guerrero o André Carrillo y otro jugadores de lo lindo que es este club, lo reconozco y desde ya digo que no jugare un clásico contra Alianza Lima. eso lo tengo claro”, agregó emocionado.

Así fue la despedida de Pablo #Bengoechea tras renunciar a su cargo de Director Técnico con #AlianzaLima . pic.twitter.com/QMLdY5GZaO — MODO GRONE (@modogrone) March 9, 2020

“Del 5 de enero al 5 de marzo no vi lo que quería ver y no convencí a los jugadores y mi discurso se escucha, pero no se aplica. Así que no me siento en la capacidad de estar al mando de este plantel. Si sigo acá no voy a ser yo”, finalizó.