Pablo Lavandeira carga su DNI azul en la billetera y el ‘Contigo Perú’ en su lista de canciones peruanas en su celular. El futbolista con más partidos jugados en Alianza Lima y pieza clave para el ‘Bicampeonato’ estará pegado con el Perú vs Paraguay, a la espera de ese llamado de Juan Reynoso en su política de ampliar el universo de jugadores para el 2023.

Desde que el jugador obtuvo, en octubre, la esperada nacionalización las preguntas sobre su posible convocatoria a la selección peruana no se han hecho esperar, sobre todo luego del último campeonato donde cantó el Himno Nacional como un peruano más.

“ Al pasar ser elegible, me genera mucha ilusión, pero también soy consciente que Perú tiene buenos jugadores. Tiene una generación de esta selección que viene de darle a Perú cosas importantísimas ”, señaló con admiración el volante uruguayo a GOLPERÚ.

Pablo Lavandeira confiesa deseo con la 'Blanquirroja' (GOLPERU)

Pablo Lavandeira: “Si me llaman espero estar a la altura”

El charrúa se siente un peruano más cuando recuerda la clasificación a Rusia 2018 y lo dejó notar. “Se escapó el último Mundial, pero no olvido que volvimos a un mundial después de 36 años, gracias a esta generación, gracias a muchos de estos chicos que han competido también en Copa América en un nivel altísimo”, añadió el mediocampista.

Para el Pablo Lavandeira ponerse la ‘Blanquirroja’ implica una exigencia mayor que vestir la ‘Celeste’. “De tener alguna oportunidad, en cuanto siga mejorando, estaré muy agradecido, esperando estar a la altura, porque representar a tu país natal es una responsabilidad inmensa, pero representar a tu país adoptivo, creo que es aún mayor. Espero poder devolverle al Perú un poquito de todo lo que me ha dado”, expresó.

Pablo Lavandeira demostró respeto y cariño por el Perú entonando Himno Nacional (@golperu)

Pablo Lavandeira revela secreto para el Bicampeonato

Para Pablo Lavandeira, aquel dicho que versa ‘lo que mal empieza, mal acaba’ este año no tuvo lógica en La Victoria y contó cuál fue el secreto que le permitió al equipo del ‘Chicho’ alzarse con el Bicampeonato de la Liga 1.

“Cuando llegó el momento complicado, afloró lo más importante del grupo que era la humildad. Nos dimos cuenta que, la única forma de revertir esta situación era dejando los egos de lado y poniendo los objetivos grupales por encima de los personales. Quizás eso nos jugó una mala pasada”, reflexionó

“Trabajamos para conseguir los resultados sabiendo que no teníamos margen de error. Tuvimos un plus que fue el acompañamiento de la gente, con su apoyo y aliento, logramos conseguir triunfos que a inicios de año no habríamos conseguido”, añadió el jugador con más partidos en Matute.

Los números de Pablo Lavandeira

Los números de Pablo Lavandeira esta temporada son importantes, pues ha sido la más productiva de su carrera. Fue el tercer jugador más incidente de la Liga 1, jugó 38 partidos (33 de titular) y celebró 11 anotaciones en el campeonato.