Panamá a Rusia 2018: Abuelita es idolatrada tras invadir cancha y fingir desmayo para hacer tiempo [VIDEO]

Panamá clasificó al Mundial por primera vez en su historia y tuvo una escena nunca antes vista. Una señora invadió el terreno de juego en los minutos de descuento del triunfo 2-1 ante Costa Rica con una sola estrategia: hacer tiempo.



Elida de Mitchell invadió el terreno de juego en los minutos de descuento y fingió dos desmayos seguidos, pero lo más anécdotico fue que confesó la intención de su acción tras la victoria histórica de Panamá en el estadio Rommel Fernández.



"No me dio nada. Los policías me iban a sacar y me desmaye de nuevo, me hice la que me desmayé (fingí). 'Gavilán' (Gabriel Gómez) me dice '¿Tía, qué le pasa?' y yo le respondí: Gavilán vas para el Mundial, carajo, no me pares de aquí", aseguró Elida Mitchell tras el partido.



"Yo lo decidí sola porque la otra vez que no fuimos al Mundial lloré y esta vez pensé que no iba a llorar. Y no he llorado", agregó la aficionada que ya es considerada como heroína nacional de Panamá. Incluso, recibió el saludo del presidente Juan Carlos Varela.

Panamá, con un gol de su capitán Román Torres, se clasificó a su primera Copa del Mundo al derrotar el martes a Costa Rica 2-1, en un dramático cierre de las eliminatorias de la CONCACAF.



Cuando parecía que Panamá iba a naufragar nuevamente por segunda eliminatoria consecutiva, el zaguero Torres apareció con un zapatazo a la carrera que infló las redes a los 87 minutos. Tras el pitazo final y al conocerse los otros dos resultados en la última fecha, el país estalló en festejos.



Johan Venegas abrió la cuenta para los ticos a los 37 minutos. Panamá consiguió la igualdad con un tanto de Blas Pérez a los 54. Los panameños avanzaron directamente al terminar terceros con 13 puntos, igual que Honduras, pero con mejor diferencia de goles.



Honduras, que le ganó en casa a México, pasó al repechaje, mientras que Estados Unidos, que cayó en Trinidad y Tobago, quedó fuera del Mundial.

