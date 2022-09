Los días de Paolo Guerrero se vuelven difíciles tras su regreso regreso al Brasileirao donde poco ha podido hacer por revertir la racha más negativa de Avaí FC en la temporada sumando seis partidos sin conseguir una victoria, una situación que le ha costado el titularato en el ‘León de la Isla’.

El ‘Depredador’ parece haber perdido la confianza de su entrenador, Eduardo Barroca, quien este jueves no lo consideró en el equipo titular para enfrentar este domingo a un motivado Atlético Paranaense que clasificó a la final de la Copa Libertadores tras eliminar al poderoso Palmeiras, líder del brasileirao (1° con 51 ppuntos).

El estratega dio el chaleco colorado al atacante peruano para que alterne algunos minutos con el equipo A en la práctica, dejando abierta la posibilidad de ser una alternativa en el complemento y anotar el esperado gol, pues este 15 de agosto se cumplirá un año desde que Paolo Guerrero no anota en el Brasileirao, su sequía más grande.

Paolo Guerrero habla sobre crisis de resultados de Avaí FC (video: @avaiFC)

Paolo Guerrero: ¿Ante qué rival anotó su último gol en el Brasileirao?

El jugador movió las redes del campeonato brasileño por última vez el 15 de agosto del 2021 en el partido entre Internacional y Fluminense que terminó en triunfo del club ‘Colorado’ por 4-2 en el estadio José Pinheiro Borda de Porto Alegre, por la fecha 16 de la Serie A.

Otra sequía memorable que vivió Paolo Guerrero fue con Flamengo cuando pasó 5 meses sin inflar las redes, una situación a la que le puso un 27 de enero del 2016 ante el Atlético Mineiro anotando dos goles (67′ y 88′), esa ve por la Copa Sul Río - Minas Gerais, en ese entonces su mala racha había empezado el 23 de agosto del 2015 y algunos hinchas acusaron a la modelo brasileña Bárbara Evans de haberle hecho brujería.

Paolo Guerrero: “No nos gusta esta situación”

Pese al mal momento el ‘Depredador’ se ha mostrado con mucho entusiasmo por revertir resta situación que tiene a Avaí en el zona de descenso en el puesto 18° con 24 unidades, a dos puntos de escapar de esa zona posición que hoy ocupa el Cuiabá (16° con 26).

“ El grupo está trabajando bien, como mucha conciencia y fuerza, los resultados no nos están acompañando, pero sabemos que tenemos que entrar al campo con la mentalidad de salir a ganar y sumar de a tras puntos . Somos un grupo que no nos gusta esta situación, así que todo el mundo se está esforzando para salir de todo esto muy mentalizado ”, apuntó el delantero.

Paolo Guerrero llegará al duelo con Atlético paranense cumpliendo 40 días sin anotar un gol, desde su con Avaí FC 2-1 ante América Minero. “ Nuestro equipo tiene buenos jugadores y no me puedo quejar de la hinchada que me recibió muy bien, y sé que ellos hacen un rol importante cuando jugamos en casa y este domingo esperamos que nos acompañen con su fuerza y su energía salir de esta situación” , dijo el ‘Depredador’