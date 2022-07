Paolo Guerrero será nuevo jugador del Avaí, club brasileño que se encuentra en el puesto 12 del torneo local en dicho país. El ‘Depredador’ pasó los exámenes médicos y está a solo una firma de seguir su carrera en la liga donde se ha desempeñado en los últimos 10 años.

La decisión de Paolo de quedarse en Brasil y no ir a Alianza Lima podría responder a muchos factores: seguir en una liga más competitiva que la peruana, temas económicos, tranquilidad mediática, etc. No obstante, hay uno que también podría ser tomado en cuenta: la vida en Brasil.

Paolo Guerrero vivió en 3 ciudades durante su etapa en Brasil: Sao Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre. Al fichar por el Avaí, su nueva residencia será Florianópolis, una ciudad conocida como un verdadero paraíso terrenal.

Florianópolis, la ciudad de las 100 playas

Florianópolis es la capital del estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, y es conocida por ser una de las metrópolis que mejor calidad de vida y seguridad le ofrece a sus habitantes. El 97.23% del municipio se encuentra en la isla de Santa Catarina.

La ciudad cuenta con más de 100 playas, su principal atractivo turístico , de las cuales resaltan Jurerê Internacional, Canasvieiras e Ingleses al norte de la isla. Cada año recibe millones de visitantes de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

Además, existen dos grandes lagunas: Lagoa da Conceição (Laguna de agua salada) y Lagoa do Peri (Laguna de agua dulce). La temperatura media anual es de 21 grados, llegando a picos de 31 en verano y de 7.5 en invierno.

Florianópolis, la ciudad donde vivirá Paolo Guerrero. Foto: Wikipedia.

