Se cansó de los malos comentarios sobre su posible pase al equipo Alianza Lima. El delantero Paolo Guerrero compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, donde critica duramente a los periodistas Erick Osores y Gonzalo Nuñez, y se dirige a toda la hinchada blanquiazul.

El ‘Depredador’ desmintió haber pedido 96 mil dólares a Alianza Lima para formar parte del Club, así como lo aseguraron los comentaristas deportivos. Según dijo, se cansó que hablen mal de él y vio necesario pronunciarse.

“Tengo que ponerle un final porque sí me crea una mala imagen, más aún con el equipo al que quiero, al que toda mi familia pertenece”, puntualizó en su cuenta de Instagram.

Además, exhortó al hincha blanquiazul a que no crea comentarios negativos sobre él, pues intentan perjudicarlo. Se mostró mortificado que la prensa de su propio país lo ataque.

“ Solo les puedo decir al hincha blanquiazul que no se dejen llevar o manipular por este tipo de personas, que lo único que hacen es hablar mal de mí, yo ya los tengo identificados, estos tipos son pagados para hacerme daño, para perjudicarme . El que ve fútbol sabe que solo hablan cosas negativas de mí, nunca han hablado cosas positivas, es una pena que en mi país la prensa me trate de esa manera, sé que no son todos, pero hay varios que están siendo pagados para perjudicarme (complot)”, recalcó.

GUERRERO SE CANSÓ DE LAS HABLADURÍAS

“Esto para mí es una burla, una falta de respeto, no es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas de mí, pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido (como es lo que hago siempre, no manifestarme ante cosas falsas)... Espero y les digo nuevamente que no se dejen manipular por esta gente. Todo lo que dicen es totalmente. Triste, pero cierto”, puntualizó ‘El Depredador’.

