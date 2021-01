Paolo Guerrero fue incluido en once ideal de la Conmebol de la década, por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), por encima de grandes nombres como Luis Suárez y Gonzalo Higuaín; sin embargo esta elección no fue del agrado del reconocido periodista colombiano Andrés Marocco, quien ‘enfiló sus dardos’ contra el depredador: “¿Cómo va estar Paolo Guerrero por encima de Falcao y James?”, se preguntó.

Todo ocurrió en un debate de ESPN FC Colombia. Marocco, otros periodistas colombianos y Faustino Asprilla debatían sobre el once de la Conmebol de la década realizado por la IFFHS.

“..... (Paolo Guerrero) estuvo dos años sin jugar por doping. ¿Entonces cómo así? ¿Falcao cuándo estuvo dos años parado? Por más que James haya estado lesionado, claro que los nuestros merecen estar así”, comentó.

Pero todo no quedó ahí, Marocco continuó con sus cuestionamientos: “¿Cómo va estar Paolo Guerrera por encima de Falcao y de James? No señor, está mal hecho. Dos años parado por doping y estar por encima de James y Falcao, no jod...”

PAOLO GUERRERO ONCE DE LA DECADA DE LA CONMEBOL DE IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) incluyó al ‘Depredador’ en el once ideal de la década en la Conmebol, por encima de grandes delanteros como Luis Suárez, Edison Cavani y Gonzalo ‘El Pipita’ Higuaín.

Esta organización tomó en cuenta que Paolo Guerrero fue dos veces goleador de la Copa América, anotó el tanto con el Corinthians conquistó el Mundial de Clubes y marcó el gol que le permitió a la selección peruana disputar el repechaje a la Copa de Rusia 2018, después de 36 años fuera de las competiciones mundiales.

