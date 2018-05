Tras el comunicado del Swissotel precisando que “todas las solicitudes de información” de Paolo Guerrero “fueron atendidas de acuerdo al marco legal vigente”, Beto Ortiz desmintió esta versión en su programa con un documento de la cadena hotelera.



En el programa 'Beto a Saber' de Beto Ortiz, el periodista mostró un documento-que no ha sido difundido en la prensa-de diciembre pasado del gerente regional del Swissotel dirigida a Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), quien pidió información sobre el caso de Paolo Guerrero.



En la misiva del gerente general del Swissotel al mandamás del FPF, menciona que no puede dar información "privilegiada", salvo "autorización expresa de nuestro cliente" o "mandato judicial".



"En consecuencia por el momento no podemos atender su pedido de información", finaliza la misiva del gerente regional del Swissotel a Edwin Oviedo sobre el caso de Paolo Guerrero.

Beto Ortiz desmintió versión del Swissotel. (Video: ATV)

Esta carta contradice con el comunicado que emitió la cadena hotelera, indicando que “Swissotel Lima ha proporcionado información veraz y oportuna a todas las entidades que lo han solicitado, incluyendo al señor (Paolo) Guerrero y su defensa, y continuará con esa política de transparencia y plena colaboración”.



Beto Ortiz aseguró que el Swissotel "miente". "Esto colisiona con el comunicado que nos hicieron llegar hoy a dos páginas ya cuando la suerte está echada. Hubiera sido fantástico que este comunicado se emitiera cuando el incidente ocurrió, pero ahora ya no hay nada que hacer: Paolo Guerrero no va a jugar el Mundial (...) Aquí está desmintiéndolo su propio gerente regional".



Beto Ortiz finalizó señalando que la información que está dando el Swissotel sobre Paolo Guerrero es "incompleta" y "sesgada".

