Paolo Guerrero al borde de las lágrimas: "Soy inocente. Estoy triste porque me sacaron del repechaje"

Paolo Guerrero habló sobre su suspensión y al borde de las lágrimas mostró su tristeza por no estar en los partidos de repechaje entre Perú y Nueva Zelanda.



"Hay mucha motivación y mucho patriotismo. Estoy feliz que todo el Perú se haya puesto hoy día la camiseta, las banderas. Hoy día todos somos blanquirrojos. Estoy felíz por eso", dijo Paolo Guerrero momentos previos de abandonar el Perú.

"Tengo pena porque no voy a estar. Me siento muy triste por no estar apoyando a mis compañeros ahora. Es un momento muy doloroso. Yo me veía jugando estos dos partidos", agregó el delantero mientras su voz se quebraba al referirse a su ausencia en el repechaje.



"Me quitaron de estos dos partidos. Me sacaron de estos dos partidos. Hice un pedido a la FIFA para que me anulen esa suspensión, pero no lo aceptaron. Estoy en eso. Demostrando mi inocencia. No he hecho absolutamente nada. Estoy probando que soy inocente", acotó Paolo Guerrero sobre su medida cautelar para poder jugar el partido de vuelta del repechaje.

Mira las sentidas declaraciones de Paolo Guerrero:

Paolo Guerrero al borde de lágrimas: "Soy inocente. Estoy triste porque me sacaron del repechaje"

"Tengo 16 años de carrera y me sometí a millones de exámenes antidoping y nunca tuve absolutamente nada. Esto es injusto. Me duele mucho. Me está perjudicando mi carrera, mi imagen y trayectoria. Me deja sin jugar con mi selección en dos partidos claves", afirmó el 'Depredador'.



"Pero nadie me para. Esto es una lucha. Voy a probar que soy inocente. Nadie va a poder conmigo. Soy un ganador y voy a probar que soy inocente", concluyó Guerrero.

