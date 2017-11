Paolo Guerrero: El caso de Chemo del Solar fue similar y esto pasó

Uno de los temas de dopaje más sonados en el Perú es el de 'Chemo' Del Solar. El ex futbolista y entrenador fue sancionado 6 meses por la FIFA tras dar positivo en 2002, cuando jugaba por Universitario de Deportes. ¿Qué sustancia le encontraron? ¿Es la misma que dicen de Paolo Guerrero?



Medio brasileño globoesporte.com dio a conocer que la sustancia que hallaron en la prueba antidopaje de Paolo Guerrero es Benzoilecgonina, un metabolito de coca que deja el consumo de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína o una infusión de hoja de coca.



¿Y cuál es la similitud con el caso 'Chemo' Del Solar? Según reveló Daniel Peredo en el programa "Al Ángulo" de Movistar Deportes, 'Chemo' consumió la misma sustancia que Paolo Guerrero: Benzoilecgonina (eso le contó de manera interna).



MÍRALO EN YOUTUBE DESDE EL MINUTO 4:48

En ese entonces, 'Chemo' Del Solar solo recibió una sanción de 6 meses porque pudo comprobar que no era adicto a la cocaína gracias a la prueba de cabello. "Hasta ahora no sé cómo ingresó esa sustancia a mi cuerpo", añadió el ex crema a Daniel Peredo.



En 2002 'Chemo' Del Solar ya estaba en el final de su carrera, por lo que no jugó más al fútbol profesional tras lo ocurrido con la prueba antidopaje. Eso sí, perdió la gran oportunidad de dirigir a la categorías inferiores del Real Madrid por este problema.