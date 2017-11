Paolo Guerrero: Todo lo que debes saber sobre su caso y qué procedimientos seguirá con la FIFA [VIDEOS]

La defensa de Paolo Guerrero ante la FIFA ya comenzó. El delantero nacional viajará en los próximos días a Colonia (Alemania) junto con sus representantes (abogado y bioquímico) para pedir la contraprueba y limpiar su imagen tras resultado analítico adverso en prueba de dopaje luego del partido contra Argentina por Eliminatorias.



En Alemania, donde se procesan los exámenes de doping de la FIFA, Paolo Guerrero será testigo de la apertura de la muestra B por parte de un laboratorio que no haya participado en el análisis de la muestra A. Aquí también participa un representante de la FIFA.



Con la contraprueba (muestra B), Paolo Guerrero seguirá armando su defensa. Mientras, la Comisión Disciplinaria de la FIFA recogerá toda la información para luego plantear una fecha de audiencia que sería dentro de los primeros 21 días (no más de 3 meses).



Luego de la audiencia, la FIFA emitirá una sanción a Paolo Guerrero que, podría no ser muy larga en caso logre probar que consumió la sustancia prohibida de manera involuntaria. ¿Y si no es favorable para Paolo Guerrero? Pues puede apelar, aunque seguirá suspendido.



EL PROCESO DE DEFENSA DE PAOLO GUERRERO

Video: Proceso de defensa de Paolo Guerrero

Pedro Frida, abogado de Paolo Guerrero, se mostró optimista con la defensa del delantero ante la FIFA. "El viaje a Perú fue muy productivo, estuvimos reunidos con la Federación Peruana de Fútbol, solicitamos su colaboración y pronto iremos a FIFA, tenemos mucha confianza en la inocencia de Paolo Guerrero. Se comprobará la inocencia de Paolo", comentó a "Globoesporte" de Brasil.

DECLARACIONES DEL ABOGADO DE PAOLO GUERRERO