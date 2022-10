El futuro de Paolo Guerrero es el comentario recurrente no solo de los programas deportivos, también ha sido tratado en el programa matutino ‘América Hoy’ donde los conductores se preguntaron si la relación entre el ‘Depredador’ y Ana Paula Consorte continuaría en caso el atacante del Avaí FC lograra un arreglo con Alianza Lima para el 2023.

Brunella Horna reconoció que el jugador está más enamorado que nunca por la forma en que se deja grabar y fotografiar por la bailarina brasileña, sin embargo, Janet Barboza aseguró que el jugador solo seguiría la corriente a su pareja de turno. “ Yo creo que él trata de complacerla, porque uno no cambia sus gustos de la noche a la mañana, si a él no le gustó exhibirse, de pronto ahora se muestra en todas las redes con ella. Yo creo que no ”, argumentó la ‘rulitos’.

La rubia conductora comentó también la posibilidad que el ‘Depredador’ vuelva a Alianza Lima la próxima temporada, pero rápidamente Christian Domínguez se encargó de apagar la ilusión de los hinchas victorianos con una inesperada afirmación. “ Según los informes que tengo, que son muy, pero muy atinados y cercanos no jugaría en Alianza Lima. Saben quién me infirmó eso ¿no? El camarógrafo, él me ha dicho que no. Está roto (se toma la rodilla para graficar la zona). Los descarto totalmente ”, dijo el cantante de cumbia.

Brunella Horna dice que Paolo Guerrero jugará en Alianza Lima

Pero Brunella no descartó esta posibilidad para el Atacante de Avaí FC. “En la prensa siempre se comenta que apolo el próximo año puede venir a Alianza Lima”, replicó la popular ‘Baby Brune’.

Fondo Blanquiazul descarta contacto con Paolo Guerrero

Luego de conocerse la no renovación de Paolo Guerrero con Avaí FC, a final de año, la ilusión de que el ‘Depredador’ llegue a Matute empezó a crecer día a día, hasta que este domingo y después del triunfo de Alianza Lima en el Cusco, presidente del Fondo Blanquiazul, Diego Gonzales Posada, aclaró el panorama del jugador más esperado pensando en los fichajes para el 2023.

El directivo fue enfático y cortante sobre esta posibilidad a poco más de un mes para que termine las competencias en Brasil y Perú, y se abra nuevamente el libro de pases en Sudamérica. “ No hay ninguna conversación con Paolo , no hay nada “, declaró antes de abordar un vuelo que lo trasladaría a Lima con el resto del equipo blanquiazul que se prepara, para este jueves volver a la acción en la Liga1, cuando reciba en Matute a Deportivo Binacional desde las 8:15 p.m.