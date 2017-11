Paolo Guerrero: El conmovedor llanto de niño por suspensión de futbolista [VIDEO y FOTOS]

La suspensión impuesta a Paolo Guerrero por la FIFA pone triste a los hinchas de la blanquirroja y un niño expresa ese sentir en un video que está conmoviendo a las redes sociales. El pequeño no puede ocultar su dolor al enterarse de la sanción de "El Depredador".



La mamá del niño grabó el video. En la grabación se observa al pequeño con los ojos hinchados de tanto llorar. Ella le pregunta a su hijo por qué llora, él le responde "por Paolo Guerrero porque no va a jugar".



El niño cierra sus ojos y se le caen las lágrimas. "Ya lo botaron", dice con el dolor el pequeño que se llama Jomar. La mamá intenta calmarlo y le dice que todavía faltan esperar las evaluaciones finales sobre Paolo Guerrero.



La mamá le pide al niño que le diga a Paolo Guerrero que lo ama y que regrese pronto, el pequeño lo hace, pero no puede dejar de llorar. Sin duda, este niño es el símbolo de lo que sienten muchos peruanos.



Paolo Guerrero fue suspendido por 30 días de toda actividad deportiva por FIFA y no jugará partidos del repechaje a Rusia 2018 entre Perú vs Nueva Zelanda. Según el comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol, Paolo Guerrero, fue inhabilitado por este periodo de tiempo.





Niño llora por Paolo Guerrero

