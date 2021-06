La ilusión de los hinchas del ‘Timao’ de reencontrarse con uno de sus ídolos parece romperse. Paolo Guerrero finalmente no volverá a ponerse la casaquilla de Corinthians, como había informado la prensa brasileña en las últimas horas y se vería obligado a culminar su contrato con Inter de Porto Alegre en diciembre.

Roberto de Andrade, quien fuera presidente del Corinthians en 2015 y no pudo evitar la partida de Paolo Guerrero a Flamengo, es hoy el Director Deportivo del cuadro paulista y tras la consulta ha descartado al goleador peruano en su lista de refuerzos.

Eduardo Deconto, periodista de Globo Esporte, logró contactarse con el directivo, quien acabó con las especulaciones de la prensa brasileña, pues negó cualquier posibilidad de un trato. “No hay nada con Guerrero. No hay porqué. No hubo negocios ni intereses”, dijo tajante el directivo.

Delantero lleva 14 goles en el torneo.

Según De Andrade, Corinthians está en la búsqueda de un atacante en el mercado, pero con un perfil de menor edad y que signifique un menor costo que el que requiere la contratación del peruano (160 mil dólares mensuales). Otro factor que juega en contra del peruano son los pocos partidos que ha jugado durante el año con la camiseta colorada,

“Ya trabajé con él”

“Es un deportista de otro club, por eso me es difícil hacer cualquier tipo de comentario. Ya trabajé con él en el Corinthians, pero prefiero no comentar. La junta está trabajando en esas situaciones, en su tiempo se definirán las cosas”, señaló Sylvinho, entrenador del equipo, tras su derrota con Red Bull Bragantino.

Pese a que Paolo Guerrero ya quedó fuera de los planes de Corinthians, los colorados parecen interesados en negociar el préstamo del zaguero uruguayo Bruno Méndez, aunque la junta del ‘Timao’ asegura que el interés aún no se ha hecho oficial.

El ‘Depredador’ fue fichado por el Corinthians a mediados de 2012 y poco después se convirtió en el héroe del título mundial, convirtiéndose en un ídolo entre la multitud. En 130 partidos, marcó 54 goles y ganó tres títulos; también ganó el Paulistão y la Recopa Sudamericana 2013.