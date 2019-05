Paolo Guerrero sobre declaraciones de ex trabajadores del Swissotel: "Siempre actué con la verdad y hoy ganó la verdad". 

Después que los ex trabajadores del Swissotel confirmaran que el té de Paolo Guerrero sí estaba contaminado, pues el hotel no cumplió con los estándares de limpieza a la hora de atender al delantero de la selección peruana, el goleador de la selección peruana dio una entrevista.

En conversación con Cuarto Poder, Paolo Guerrero indicó que se encontraba "consternado" y "sin palabras" por las declaraciones de los ex empleados del Swissotel.

"Siempre actué con la verdad y hoy ganó la verdad (...) Nunca mentí. Creo que el Swissotel amenazó a sus trabajadores para que esta verdad no se sepa", dijo Paolo Guerrero en enlace teléfonico desde Buenos Aires donde jugará el partido entre su equipo, Inter de Porto Alegre, y River Plate por la Copa Libertadores.

Acerca del por qué las instancias internacionales no creyeron en la posibilidad de la contaminación de un té, Paolo Guerrero dijo que no sabía la respuesta, pues presentó todas las "pruebas".



"Cuando hice mis descargos, siempre manifesté lo que tomé en el hotel, no sé por qué no me creyeron, mostré pruebas" agregó Paolo Guerrero, quien sostuvo que cuando llegó el té el "agua ya estaba contaminada".

Paolo Guerrero habló sobre el caso de Swissotel. (Video: Cuarto Poder)

Anthony Obando, ex trabajador del Swissotel, afirmó que ocultó información durante las investigaciones por la contaminación que reclamó haber sufrido Paolo Guerrero en las instalaciones del establecimiento.



Además, aseguró que fue instruido por Iván Hoyle, gerente de Alimentos y Bebidas del mencionado hotel, para librar de responsabilidad a la compañía sobre el caso Paolo Guerrero.



Por su parte, el Ministerio Público informó que ante la difusión de nuevos testimonios sobre la presunta responsabilidad del Swissotel en el caso del jugador Paolo Guerrero, se analizará abrir una nueva investigación.



Finalmente, a través de un comunicado, el hotel Swissotel se pronunció ante la versión dada por el ex trabajador respecto a que la taza donde se le sirvió una infusión al futbolista Paolo Guerrero, durante la concentración de la selección peruana en dicho establecimiento, habría estado contaminada por un mal procedimiento de limpieza.



La empresa aseguró que "cuenta con altos estándares de calidad a nivel mundial" y que estos están “avalados por certificaciones internacionales", lo que "garantiza la inocuidad en todos sus procesos alimentarios" sobre el caso Paolo Guerrero.