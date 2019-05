"Paolo Guerrero defendió con pasión y energía su inocencia. No se fugó, ni se suicidó", dijo Nicolás Lúcar

Después que los ex empleados del Swissotel confirmaran que el té de Paolo Guerrero estaba contaminado, pues el hotel no cumplió con los estándares de limpieza a la hora de atender al delantero de la selección peruana, el periodistaNicolás Lúcar indicó que el goleador "defendió su inocencia. No se fugó, ni se suicidó".

En su programa de Exitosa, Nicolás Lúcar sostuvo que Paolo Guerrero había mandando un "mensaje" al luchar por su inocencia.



"Paolo Guerrero es inocente de algo de lo que lo acusan, que defiende con pasión y con energía su inocencia. Que no se fuga, que no se declara enfermo, que no se suicida. Pelea por su honor”, dijo Nicolás Lúcar.



Asimismo, Nicolás Lúcar agregó que Paolo Guerrero es un ejemplo para los jóvenes peruanos por el "extraordinario coraje".



Nicolás Lúcar tampoco fue ajeno a referirse al Swissotel, sosteniendo que el hotel puede enfrentar una demanda multimillonaria si se comprueba lo que dijeron los ex trabajadores sobre el té contaminado de Paolo Guerrero.



"Imagínense el daño que le han causado a un futbolista como Paolo Guerrero, al tenerlo 14 meses fuera del fútbol", concluyó Nicolás Lúcar.



Nicolás Lúcar habló sobre Paolo Guerrero. (Video: Exitosa)

Anthony Obando, ex trabajador del Swissotel, afirmó que ocultó información durante las investigaciones por la contaminación que reclamó haber sufrido Paolo Guerrero en las instalaciones del establecimiento.



Además, aseguró que fue instruido por Iván Hoyle, gerente de Alimentos y Bebidas del mencionado hotel, para librar de responsabilidad a la compañía sobre el caso Paolo Guerrero.



Por su parte, el Ministerio Público informó que ante la difusión de nuevos testimonios sobre la presunta responsabilidad del Swissotel en el caso del jugador Paolo Guerrero, se analizará abrir una nueva investigación.



Finalmente, a través de un comunicado, el hotel Swissotel se pronunció ante la versión dada por el ex trabajador respecto a que la taza donde se le sirvió una infusión al futbolista Paolo Guerrero, durante la concentración de la selección peruana en dicho establecimiento, habría estado contaminada por un mal procedimiento de limpieza.



La empresa aseguró que "cuenta con altos estándares de calidad a nivel mundial" y que estos están “avalados por certificaciones internacionales", lo que "garantiza la inocuidad en todos sus procesos alimentarios" sobre el caso Paolo Guerrero.