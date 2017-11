Paolo Guerrero: Claudia Dammert expresó su apoyo al jugador antes de morir [VIDEO]

La suspensión dada contra el jugador Paolo Guerrero, la cual hará que se pierda los duelos de repechaje contra Nueva Zelanda, unió al pueblo peruano en una misma voz. Tal fue el caso de Claudia Dammert, actriz peruana que falleció por un infarto el domingo a los 68 años.



A través de su cuenta de Facebook, ella expresó su apoyo a Paolo Guerrero. El post fue realizado el día 3 de noviembre, poco tiempo después de conocida la medida contra el delantero de la selección peruana.



"No sé nada de fútbol y la verdad, aunque algunos me defenestren de sus afectos, me importa un real rábano. Lo que sí sé, y me afecta muchísimo, es la forma que tenemos para dilapidar imágenes. Por eso y porque todo lo que he escuchado de ti como ser humano y defensor de la dignidad nacional en un deporte que, en los últimos años nos hace bajar la cabeza aunque sigue cubriendo portadas y portadas en desmedro de otros deportes que sí traen lauros al Perú, ¡estoy contigo Paolo Guerrero!", escribió Claudia Dammert.



En las últimas horas se ha visto decenas comentarios en este post que lamentan la partida de la celebridad peruana y la felicitan por haber respaldado, hasta el final de sus días, a Paolo Guerrero.

LLEGADA

Paolo Guerrero, por otro lado, llegó a Perú y fue recibido por un mar de personas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. No pocos quisieron tomarse fotos con él, demostrando su respaldo en el problema que podría traerle dolores de cabeza.



Lo jugadores de la selección peruana, tal como lo dijo Paolo Hurtado, están apoyando a Paolo Guerrero en este complicado momento.