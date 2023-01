Alianza Lima y Paolo Guerrero parecían ser de esos amores destinados a reencontrarse años después de alejarse. Sin embargo, en el último tiempo lo que parecía ser la unión al fin, se ha transformado en un distanciamiento total. El delantero está a un paso de ser oficializado por Racing y además, a nivel familia, espera la llegada de un nuevo heredero. Por su parte, Alianza se concentra en su estreno en la Liga 1 y más adelante en Copa Libertadores. La pregunta es ¿Qué sucedió entre jugador y club?

La ‘mecha’ la encendió el ‘Depredador’ cuando, tras hacerse pública su posible llegada al fútbol argentino, le respondió a un hincha que le preguntó sobre la chance que tuvo de ponerse la blanquiazul. ““Alianza no me quiso, me dijeron que no tenían interés”, contestó el atacante generando centenares de comentarios.

La gran mayoría de los hinchas estuvo en desacuerdo con él, le reclamaron su supuesto hinchaje por el equipo y el porqué, si era jugador libre, no aceptó las propuestas que le hicieron . Porque es verdad, desde La Victoria intentaron sin éxito lograr su contratación en más de una ocasión.

Paolo Guerrero reveló por qué no firmó por Alianza Lima en el 2023. Foto: Captura.

Trome conversó con una fuente de Alianza Lima quien manifestó la molestia de la entidad por las declaraciones de Guerrero. “No entendemos porqué dijo eso. El interés lo tuvimos desde hace años, siempre lo dijimos abiertamente y le abrimos las puertas. Hicimos todo lo posible de nuestra parte por cerrar la contratación”, expresaron desde Matute.

Paolo Guerrero ya vive sus vacaciones y se aleja de radar de Alianza Lima (@guerrero9)

Lo cierto es que razón no le falta al equipo blanquiazul y aquí te detallamos cuál fue la crónica de intentos que hicieron para que el ‘Depredador’ se ponga la ‘9′ de la escuadra ‘grone’. Si bien desde hace unos cinco o cuatro años, en Alianza ya soñaban con el regreso de Paolo, incluso el ex entrenador Pablo Bengoechea lo quería, el atacante se encontraba a gusto en el ‘Brasileirao’.

Alianza Lima, Paolo Guerrero y las tres chances de firmar contrato

La cosa empezó a cambiar a finales del año 2021. Allí, los aliancistas se consagraban campeones del Clausura e iban a pelear la final contra Sporting Cristal. En ese momento se dan los primeros contactos entre el ex capitán de la selección peruana y la escuadra victoriana.

“Paolo, tienes las puertas abiertas del club, nos gustaría contar contigo así que hay que conversar”, habría sido el diálogo de un integrante del ‘Fondo Blanquiazul’ con el atacante que estaba libre, tras rescindir su contrato con el Inter de Porto Alegre. Primera llamada y el jugador dijo ‘No’.

Alianza Lima le habría ofrecido el doble de sueldo a Paolo Guerrero. (Captura)

Entramos al 2022 y el tiempo empezó a correr rápidamente. La directiva le planteó a Carlos Bustos esperar a Paolo Guerrero y por ello nunca se terminó de fichar otro ‘9′ y tan solo se trajo al extremo Darlin Leiton para el ataque. “Paolo Guerrero sabe que Alianza Lima es su casa. Ya hemos tenido conversaciones con él, el año pasado”, expresó Salomón Lerner, integrante del Fondo Blanquiazul, en mayo del 2022. Segundo llamado y respuesta negativa.

Finalmente, a mitad de ese año, Alianza le lanza la tercera propuesta al jugador, una que habría superado los 80 mil dólares mensuales, pero Guerrero decide firmar con Avaí de Brasil cobrando menos de la mitad de la oferta íntima . En ese momento Alianza Lima decidió no ir más allá. El jugador los llamó en diciembre, pero ya no estaba en los planes. Los aliancistas renovaron a Hernán Barcos y apostaron por la juventud de Pablo Sabbag.

Alianza Lima y Paolo Guerrero parecían destinados a encontrarse. Uno de los lados realmente quiso y el otro dio vueltas. Las cosas como son.

