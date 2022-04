LE VOLVIÓ A PASAR. Paolo Guerrero recibió un nuevo revés de parte de Botafogo de Brasil, en esta ocasión, habrían sido los propietarios norteamericanos quienes no mostraron su entusiasmo por contar con el peruano y lo dejarían fuera del grupo de jugadores que ficharían en las próximas horas.

Los hinchas del equipo de Río de Janeiro parecían entusiasmados con la llegada del ‘Depredador’, pero el portal ‘Fogao.net’ actualizó su información sobre los fichajes que ya estaría cerca de firmar con el cuadro brasileño y entre ellos quedó fuera Paolo Guerrero, no solo por sus “38 años”, a los que apunta en su nota, sino que además no estaría en condiciones de llegar a Brasil debido a que no concluye su terapia.

Una vez más, la situación de su rodilla derecha habría jugador en contra del jugador, pues el delantero habría regresado a los Estados Unidos, para continuar un tratamiento para su articulación, que le permita volver en óptimas condiciones al fútbol competitivo.

Paolo Guerrero volvería a Río de Janeiro para defender a otro grande de Brasil (Foto: Getty Images)

Paolo Guerrero regresa a Estados Unidos por terapia

El cuadro de Río de Janeiro aprovecha esta semana para cerrar una serie de contratos ente los que está un compañero de Paolo Guerrero, el uruguayo Víctor Cuesta de Inter de Porto Alegre. También cierran con sobre el volante de Atlético Mineiro, Tche Tche, y el delantero Lucas Fernandes del Portimonense, mientras esperan la llegada del atacante israelí Eran Zahavi (34) del PSV, quien ya tendría un acuerdo para firmar hasta el 2023.

El periodista brasileño Diogo Dantas, confirmó que el jugador habría vuelto a Arizona, para seguir la terapia de EXO, junto a su terapista argentino. “El delantero peruano está en tratamiento de su rodilla operada en Estados Unidos y no está en el radar del grupo John Textor”, compartió el periodista brasileño.

Paolo Guerrero viajó a Los Ángeles por oferta en la MLS (Video: ATV)

Paolo Guerrero: ¿Dónde jugará este 2022?

Paolo Guerrero no se resigna a quedarse sin jugar y como jugador libre está en la posibilidad de fichar independientemente con cualquier equipo de la región, pero no es un secreto que el exjugador de Inter de Porto Alegre, está buscando regresar al mercado brasileño donde pasó los últimos diez años de su carrera siendo figura en Corinthians, Flamengo y el cuadro ‘Colorado’.

El ‘Depredador’ es considerado como una pieza importante para Ricardo Gareca quien espera contar con el goleador para el único partido de repechaje y de no encontrar equipos en los próximos días podría planificar partidos amistosos en la Videna, como lo hizo con Yoshimar Yotún para que llegue en condiciones a este duelo que asegure la presencia de Perú en Qatar 2022.

