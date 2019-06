Paolo Guerrero: Esto dijo Salomón Rondón sobre goleador de la selección peruana |VIDEO |FOTOS

Salomón Rondón , la figura más brillante de la selección de Venezuela, ya se encuentra a en Brasil y empezó este martes los trabajos con la 'Vinotinto pensando en el debut de la Copa América este sábado ante Perú (2:00 p.m.) en el Arena do Gremio de Porto Alegre y donde se enfrentará a un viejo conocido Paolo Guerrero.



Salomón Rondón no esquivó las preguntas sobre la selección peruana a quien ya está analizando con profundidad y así no verse sorprendidos con el potencial de Paolo Guerrero y compañía este fin de semana.



"Hemos enfrentado a Perú infinidad de veces, sabemos las virtudes que tiene, como todos también tiene debilidades, tendremos tiempo de analizarlas", dijo el goleador del Newcastle.



"Todos los partidos son vitales, a Perú lo analizaremos a fondo. A Paolo Guerrero lo conocemos y lo respetamos como futbolista. Es un jugador muy importe para Perú, pero nosotros también tenemos nuestras armas para debilitarlos", agregó el jugador de 29 años.