Pasó la bronca y quedó la tristeza. Paolo Guerrero se mostró golpeado por la nueva derrota de la selección peruana que ha caído hasta el último lugar de la tabla de posiciones en las Eliminatorias Qatar 2022. El capitán de la ‘Blanquirroja’ ahora se pone una meta más ambiciosa y es conseguir los primeros tres puntos este martes ante Ecuador, en Quito.

“Estoy un poco triste por el resultado, porque nuestro objetivo era ganar aquí en casa, dentro de todo dejamos el alma en el campo, creo que hay que valorar eso. El resultado no nos ayuda, pero luchamos hasta el final. Obviamente creo que la expulsión de Miguel (Trauco) nos complicó y no sé, creo que fue una falta dudosa, no sé si agredió, igual no quiero hablar del arbitraje”, dijo el ‘Depredador’ para ‘Movistar Deportes’.

Pero en medio de la tristeza el ‘Depredador’ le hizo espacio a la rebeldía. “Esto todavía no acaba. Tenemos que buscar el resultado en Ecuador. Este grupo no puede perder la mentalidad ganadora que tenía. Lo hemos conversado, hemos hablado y hay que volver a lo que nos llevó al éxito. Ahora queda mejorar y seguir trabajando que es lo que nos va a ayudar”, agregó.

Paolo Guerrero no baja los brazos (Video: Movistar Deportes)

Ahora, meta esta puesta en Quito. “Hay que sacar los tres puntos que tenemos por delante, lo necesitamos urgentemente. Este partido ya pasó y la verdad estamos tristes por el resultado”, dijo con ambición.

“Los resultados no nos han ayudado, el equipo tiene que continuar, levantar cabeza y la confianza que teníamos para jugar y lo que yo valoro hoy es el sacrificio y el corazón que se puso hoy en el campo”, finalizó.