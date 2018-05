Paolo Guerrero no solo vive un mal momento en lo profesional sino que también se ve reflejado en los videojuegos . El FIFA 18 con motivo del mundial Rusia 2018 actualizó a todas las selecciones que partiparán del torneo y hubo sorpresas.



La actualización del FIFA 18 no incluyó a Paolo Guerrero dentro del plantel de la selección peruano pero si aparecen Claudio Pizarro y Juan Vargas , que no están ni convocados para Rusia 2018.



La explicación sería que es un problema en las licencias por participar en la liga de Brasil que tiene contrato vigente con su competidor directo, el Pro Evolution Soccer de Konami .

Los jugadores nacionales que integran el equipo son Gallese, Trauco, Rodríguez, Corzo, Ramos, Flores, Yotún, Cueva, Tapia, Carrillo, Farfán, Pizarro, Lobatón, Advíncula, Zambrano, Ascues, Polo, Penny, Reyna, Ortíz, Sánchez, Loyola y Juan Vargas.



Una noticia que sorprende a más de uno luego de que nuestra selección peruana volvió a un mundial después de 36 años. Los fanáticos sin duda se encuentran contrariados ante esta nueva actualización.



Si usted adquirió el juego previamente, esta actualización del FIFA 18 se encuentra disponible en todas las plataformas disponibles de manera gratiuta.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.