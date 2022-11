No aguantó más y reventó. Paolo Guerrero, quien el fin de semana perdió la categoría en el Brasileirao con Avaí FC, ha evidenciado que cada vez tolera menos las críticas y se tomó el tiempo de responderle a un fanático peruano que cuestionó su nivel para seguir en el fútbol de Brasil.

El usuario hizo su comentario en base a los diez partidos que disputó el ‘Depredador’ y a la lesión que lo volvió a retirar de las canchas sin que pueda ayudar a su club a perder la categoría tras un empate con Santos FC.

Paolo Guerrero no soportó más, y usó su cuenta de Instagram para responder. “ No tienes idea de nada brother, más bien una pena que repitas lo que algunos dicen, que se dejan manipular por algunos comentaristas . Para hablar hay que ver, analizar, si dices que mi ritmo de competencia no es para jugar más en el campeonato brasileiro ”, expresó el goleador con amargura.

Paolo Guerrero utilizó su cuenta de instagram para 'defenderse' (@guerrero9)

Paolo Guerrero: “Hay gente mal leche conmigo”

El excapitán de la selección peruana asegura no tener miedo a que se le compare con el rendimiento de menos edad. “ Están las estadísticas de cuanto corrí, cuántos piques hice y compararlo con un joven de 20 años, es simple . Dices las cosas con tanta seguridad, es de locos. No sabes nada ”, añadió el delantero en un tono más alto.

El hijo de Doña Peta, se ampara en sus estadísticas, que también dicen que no anotó un solo gol, ni dio una asistencia desde que llegó a Avaí FC. “Una pena que hay gente opinando de la situación cuando no hacen análisis de nada. Este joven al que le respondo, ¿hizo un análisis? No. Solo repite lo que algunos dicen sin verme jugar , sin analizar mis estadísticas”, se defendió.

Finalmente, señaló que estos comentarios son propios de la envidia que le tienen algunos peruanos. “Pero para que vean que hay gente malintencionada, que no tiene idea de lo que comenta. Simplemente es envidia que los hace reaccionar así conmigo. Solo quería demostrar y hacerlos ver que hay gente mala leche conmigo. Lamentable que son mis compatriotas ”, finalizó.

¿Cuándo termina el contrato de Palo Guerrero con Avaí FC?

Paolo Guerrero termina contrato con Avaí FC en diciembre ty no sería tomando en cuenta para la campaña histórica que afrontará el equipo de Florianópolis en el 2023 con la misión de regresar a la Serie A.

En medio de esta realidad, el goleador peruano tampoco aceptó que su campaña haya sido mala en el Brasileirao con Avaí FC. “ ¿Mala temporada? Solo estuve 4 meses, el equipo ya estaba en zona de descenso ”, apuntó el ‘Depredador’.

