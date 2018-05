Paolo Guerrero: Fallo definitivo del TAS saldría antes de esta fecha [VIDEO y FOTOS] 

La incertidumbre de Paolo Guerrero podría acabar antes del Día de la Madre. Así lo dejó entrever el gerente de la selección peruana, Antonio García Pye, quien además dio detalles de la actividad de los seleccionados en la Videna en su preparación rumbo a Rusia 2018.



Paolo Guerrero formaría parte de la lista de 23 jugadores que ha diseñado el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, y que FIFA ha pedido de cara a Rusia 2018, dicha nómina se haría oficial la próxima semana. El gerente adelantó además que para este lunes ya se tendría la información disponible en la Videna.



"El máximo que puede inscribirse son 35, después de 23 cualquier número es válido. Todo indica que el profesor no lo va a utilizar los 35. Si el tema de Paolo Guerrero no está, el profesor va a tomar sus precauciones, aunque hay mucha probabilidad que el fallo salga antes del 14 (de mayo) y tendríamos la tranquilidad de saberlo. Si no es así se tomarán medidas de cómo reemplazarlo", declaró el gerente de la selección peruana.



Asimismo, Antonio García Pye contó cómo se desarrollarán los trabajos de la selección peruana."Son doce futbolistas los que entrenarán en Videna, los del medio local y algunos del exterior que llegaron a Perú. Para el tema de la lista previa a Rusia 2018, tenemos que introducir la información a una web de FIFA, después se decidirá si se hace conferencia informando este tema. La información va a salir el (lunes) 14 de todas maneras, es una convocatoria provisional", señaló el directivo.