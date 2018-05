Paolo Guerrero: FIFA daría amnistía a capitán de la selección para que juegue mundial [VIDEO y FOTOS]

El anhelo de ver a Palo Guerrero vistiendo la camiseta de la selección peruana en Rusia 2018 aún esta vivo. El capitán de la 'Blanquirroja' podría recibir una amnistía de parte de la FIFA , así lo dejó saber el periodista Carlos Alberto Navarro, quien explicó a detalles los pormenores de esta nueva esperanza a la que se abraza todo pueblo peruano.



Paolo Guerrero aún no se resigna a dejar su sueño de Rusia 2018 y empieza a jugar su última carta. "Existe una sola posibilidad para que Paolo llegue al mundial y se basa en el reglamento de gobernanza de la FIFA. Ahí se tiene que apelar este caso como una situación de humanidad y la FIFA tiene el poder de amnistiar al jugador de manera excepcional", dijo Navarro.



Pero esta gestión no está en manos de la defensa de Paolo Guerrero, sino tiene que hacerse desde el escritorio más importante de la Videna. "Esto lo debería solicitar la Federación Peruana de Fútbol, pero para eso debería olvidar todos lo que ha dicho Paolo y su madre. También debe ir acompañada con el apoyo del Presidente de la República´, quien aun no le ha dado a la FPF su visto bueno para el Campeonato Mundial Sub 17", precisió el 'Tigrillo'.





Carlos Aberto Navarro explica la opción de Paolo Guerrero para llegar a Rusia 2018

Cuales son los argumentos que tendrá que exponer la FPF para defender a Paolo Guerrero. "Esta gracia tenemos que solicitarla basada en los argumentos de que el capitán de la selección peruana cumplió su sanción, luego jugó dos partidos en su club y le ampliaron el castigo", agregó el periodista.



Paolo Guerrero además cuenta con un argumentos importante para su amnistía. "Con la nueva sanción el capitán de la selección peruana ya ha cumplido casi la mitad de la pena y eso puede ser un atenuante. Además, lo que significa para su país, su historial como deportista ejemplar. Hoy se hizo tendencia el hashtag #FIFAamnistiapaolo y hay que apoyar desde todos los frentes", finalizó.