Paolo Guerrero: FIFPro reune firma de capitanes de Francia, Australia y Dinamarca en apoyo al '9' [VIDEO]

¡Vamos capitán! La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro ) está realizando grandes esfuerzos para que Paolo Guerrero pueda acudir al Mundial Rusia 2018. La entidad ya gestionó las firmas de los capitanes de Australia, Dinamarca y Francia en apoyo a Paolo Guerrero.



También se anunció que la FIFPro publicará en estos días las firmas de los capitanes de los equipos mencionados. Hugo Lloris (Francia), Simon Kjaer (Dinamarca) y Tim Cahill (Australia) firmaron el documento por no estar a favor de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). La información fue difundida por el periodista Carlos Benavente vía Twitter.



Por su parte, Fernando Revilla, vicepresidente de la FIFPro, manifestó que la FIFA tiene el deseo de tener a Paolo Guerrero en el Mundial Rusia 2018 pero es un situación complicada.



"El Código Mundial Antidopaje le está haciendo daño a muchísimos deportistas, no solo a futbolistas, pero hasta el día de hoy el código no ha logrado cambiarse. A futuro es también poder cambiar esto y que menos deportistas se vean afectados con este tipo de sanciones", manifestó.

Paolo Guerrero