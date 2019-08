Paolo Guerrero: Filipe Luis brinda conferencia y pide marcar con 2 jugadores a peruano por Copa Libertadores [VIDEO]

En la previa del Internacional vs Flamengo por cuartos de final ida de Copa Libertadores, el lateral brasileño Filipe Luis brindó conferencia de prensa en el que elogió el juego del delantero peruano Paolo Guerrero. El ex Atlético Madrid y Chelsea pidió doble marca para el 'Depredador'. Mira el video.



"Es un jugador diferente, es un jugador que hace la diferencia en ataque. Tiene mucha fuerza, asegura bien la pelota. Es el tipo de jugador que llega bien al área, encara y no se pone nervioso. Tiene una visión de juego y principalmente sabe colocarse bien en el área", arrancó Filipe Luis de Flamengo.



"Sin dudas es el jugador más peligroso y es importante no dejarlo entrar en juego. Cuanto menos toque la pelota, mejor. Hay que tenerlo siempre bajo vigilancia, es un jugador experto tanto para girar como para definir de frente y atacar a nuestra defensa", continuó el brasileño.

"Hay que estar atentos con él, incluso usar dos jugadores para marcarlo, será importante para que no tenga oportunidades de gol", cerró Filipe Luis sobre Paolo Guerrero.

Video: Conferencia de Filipe Luis

Internacional de Paolo Guerrero y Flamengo de Filipe Luis se ven las caras este miércoles en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por cuartos de final de Copa Lubertadores.