La actualidad y le futuro a corto plazo de Paolo Guerrero está alejado de Alianza Lima. En Matute ya se cansaron de las negativas del ‘Depredador’ y decidieron poner sus energías en salir de la crisis que hoy golpea al cuadro blanquiazul en la Liga1.

“Estamos con el plantel cerrado. Si en un futuro se puede ver esa posibilidad, encantado. No estamos pensando ahora en eso. No hablamos con Paolo Guerrero desde antes del 8 de marzo y estamos conformes con el equipo actual”, dijo el directivo de Alianza Lima acabando con las esperanzas de los aficionados.

Bellina trató de no entrar en los detalles que trabaron las negociaciones con el goleador. “No se llegó a afinar temas muy puntuales, él ahora está enfocado en recuperarse, pero no llegamos a niveles de muchos detalles como salieron en los medios”, comentó el gerente deportivo.

Josepmir Ballón y Santiago Ormeño fueron algunas de las sorpresas dentro de la lista de convocados de Ricardo Gareca para la última fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Paolo Guerrero y Jefferson Farfán quedaron fuera de esta recta final.

Alianza Lima: “Hablamos con Bustos para mejoras”

La crisis de Alianza Lima ha despertado cuestionamientos por la continuidad del entrenador victoriano, por el momento el entrenador ha recibido el respaldo dirigencial. “Carlos Bustos no está en evaluación. Lo que hemos estado haciendo es hablar mucho con él para ver alternativas de mejora. No hay ninguna evaluación”, dijo Bellina.

La forma de jugar del equipo también generó un análisis del directivo. “En línea de cuatro consideramos que Sebastián Cavero nos podría rendir como lateral izquierdo, además de Ricardo Lagos. En el lado derecho, además de Mora, proyectábamos a Arley Rodríguez en caso sea ofensivo y Renato Rojas si es defensivo”, apuntó.

El gerente tampoco evadió la responsabilidad por el equipo formado este año. “En el 2021 el equipo se acomodó a una forma y había una comodidad para jugar desde una manera, un sistema específico. Hoy por hoy vemos que eso nos está costando y tenemos que ver cómo darle vuelta. Tomar decisiones para que esto pueda cambiar”, finalizó.