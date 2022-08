No todos los jóvenes jugadores quieren ser como Paolo Guerrero, así de claro lo mostró una de las figuras de la selección Sub 23 y la gran esperanza a futuro de Alianza Lima, Juan Pablo Goicoechea, quien tuvo un declaración que se ha vuelto viral y que ha hecho inflar el pecho a un histórico de la Blanquirroja como Claudio Pizarro.

El delantero de solo 17 años es una de las joyas más preciadas en Matute y uno de los jugadores convocados por Flavio Maestri para el equipo Sub 23 que cumplió su primer microciclo y que fue observado atentamente por Juan Reynoso desde la tribuna de la VIDENA.

Goicoechea ha destacado en los campeonatos de menores en Alianza Lima y es uno de los atacantes con mayor proyección, como lo fue en su momento Paolo Guerrero, sin embargo, el muchacho no desea ser comparado con el ‘Depredador’. “ Admiro mucho a Guerrero, siento que tengo varias características de él, pero más me gusta Claudio Pizarro, por eso es que uso la camiseta catorce también ”, dijo el artillero de 1.81 metros.

Juan Pablo Goicoechea confesó su admiración por Claudio Pizarro (Video: America TV)

Juan Pablo Goicoechea removió las redes en el último amistoso de la ‘Blanquirroja’ ante la Universidad San Martín y no ocultó su alegría. “ Soy el más feliz por haber anotado gol y por ganar este partido. Lo bueno es que el grupo se está consolidando, estamos agarrando confianza entre nosotros recién, pero feliz de este proceso ”, afirmó.

El duelo fue supervisado por Flavio Maestri. Con él a la cabeza irán rumbo a Iquique para medirse a su similar de Chile el miércoles 31 de agosto. Así lo hicieron saber ambas selecciones en sus redes sociales.

Goicoechea ya entrena con los bravos en Alianza Lima

El mejor prospecto de Alianza Lima no ha podido ser dejado de lado por Carlos Bustos quien lo invitó a inicios de mes a formar parte del primer equipo victoriano. “ La primera vez que subí al entrenamiento del primer equipo estuve nervioso y el primero que me habló fue Hernán Barcos, luego Josepmir Ballón y Pablo Míguez. Barcos me aconsejó que debo mejorar mi juego de espaldas. Con el ‘profe’ Bustos hablé muy poco, porque no tuve mucha oportunidad de entrenar con el grupo ”, señaló.

El futuro nueve de Matute y de la selección peruana contó cuales consideras son sus fortalezas. “ Soy rápido, potente, me gusta agarrar la pelota e ir para adelante, me gusta encarar. No soy un delantero que se queda en el área, me gusta recogerme. Entre las cosas que siento que debo trabajar está el juego de espaldas y el juego aéreo ”, comentó.





