LA VERDAD sale a la luz. El fichaje de Paolo Guerrero causó muchas llamadas, audios furiosos de Whatasapp, reuniones de directorio de Alianza Lima, donde todos querían al autor del gol en la final de Mundial de Clubes, al hombre que nos llevó al repechaje de Rusia 2018 con gol de tiro libre, pero los auspiciadores para sostener este histórico fichaje salieron corriendo.

La administración de Alianza Lima tenía la confianza en una lista de inversionistas del empresariado local e internacional que habían mostrado interés por invertir en la llegada del ‘Depredador’ y que su vuelta a la selección peruana fuera el impulso marketero para ‘vender’ el regreso del goleador por todo lo alto, pues el sueldo del mundialista es elevado para ser sostenido por las arcas de Matute.

Trome pudo conocer, de primra fuente, que de esa lista de empresas de distintos rubros (seguros, bebidas gaseosas, helados y una transnacional) una a una se fueron retirando su propuesta hasta que no quedó ninguna. ¿Las razones? Todo se debió al prolongado proceso de recuperación que afronta el jugador y generó ‘incertidumbre’, una variable que genera desconfianza en los inversionistas y que, sumado a los 38 años del futbolista, hicieron que los CEO de cada empresa no desearan verse en el lugar sus colegas que invirtieron en la llegada de Jefferson Farfán y hoy no registran ganancias.

Paolo Guerrero se toma la rodilla derecha que hasta hoy no lo deja jugar (Foto: Getty Images)

Paolo Guerrero: Así nace la polémica cláusula que trajo abajo su fichaje

Esta situación empresarial y de financiamiento entrampó la negociación entre Alianza Lima y Paolo Guerrero , ya que el club insistió en incluir una cláusula de finalización de contrato en caso de un recrudecimiento de la lesión del futbolista. Por su parte, El ‘Depredador’ no aceptaba esto de ninguna manera esta condición, pero quedaron en seguir conversando. Con la caída del apoyo de alguna empresa, el fichaje del goleador está hoy más lejos que cerca.

El delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, regresó a la Videna para continuar con el proceso de su recuperación y además comentó acerca del encuentro de la 'Blanquirroja' contra Uruguay de la próxima fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. (Fuente: TV Perú)

Paolo Guerrero recibe duro comentario de Alan Díez

l futuro de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán es preocupante para los hinchas de Alianza Lima y también para los de la selección peruana. Cerrado el libro de pases de la Liga 1, se conoció que el ‘10 de la Calle’ seguirá ausente de las canchas para las próximas fechas y el ‘Depredador’ le seguiría los pasos. Este panorama hizo que Alan Diez, periodista de RPP, hiciera una reveladora afirmación sobre ambas figuras de la ‘Blanquirroja’.

El hombre de prensa analizaba la llegada de Yoshimar Yotún a Sporting Cristal e hizo la diferencia con respecto a los que sucedió con la ‘Foquita’. “Farfán no vino entero, Yoshi si está entero, no tiene ninguna lesión. Jefferson no vino al cien por ciento, hay que hacer esa salvedad”, dijo en el programa ‘Futbol como cancha’ de RPP.

Pero el periodista deportivo no se quedó ahí y apuntó algo pocos se atreven a decir y que ha sido la razón por la que Ricardo Gareca ha dejado a ambos jugadores fuera de la lista que dará a conocer este viernes. “A Jefferson y a Paolo no los vamos a ver nunca más al ciento por ciento. Eso no le quita que Farfán haya vuelto a Alianza Lima y fuera importante en algunos partidos”, sentenció.

