Paolo Guerrero fue rechazado por el gerente deportivo de Newell’s Old Boys, Julio Saldaña, una situación que ha despertado polémica dentro de los hinchas del cuadro de Rosario, debido a que muchos consideran que el peruano podía ser una contratación de jerarquía para el cuadro que vio nacer a Lionel Messi.

El dirigente de ‘La lepra’, como se le conoce a Newell’s Old Boys, reconoció en una entrevista para Radio 2 de Rosario que decidió descartar la oferta que le hicieron llegar por el ‘Depredador’ y capitán de la selección peruana, explicando argumentos que luego han sido cuestionados por los hinchas del club.

“Uno busca jugadores con actualidad, no tan grandes”, dijo Julio Saldaña a los periodistas refiriéndose a la edad del ‘Depredador’ (38) y la de Marcelo Martins (34) quienes fueron ofrecidos esta semana al club. Rápidamente los seguidores del club ‘incendiaron’ las redes de Newell’s y al directivo.

Hinchas de Newell's Old Boys cuestionaron que se haya dejado psar oportunidad de fichar a Guerrero (@newells)

“Aquí jugó Maradona, como no jugaría Paolo Guerrero”

“En Newell’s jugó Maradona. Cómo no vamos a pensar que puede jugar Paolo Guerrero o Martins. Más terrenal, jugo Trezeguet, Rocha, Campeones del mundo. Orteguita. No tiene sentido la declaración”, expresó Martín S. Ojeda @MartinSOjeda un conocido hincha de ‘La Lepra’ en redes sociales.

A él se sumaron otros comentarios: “Si no te gustan ni Paolo Guerrero ni Moreno Martins. Ok. Lo que haces no es ir y decir que los rechazaste a una hinchada desesperada por un 9″, “Paolo Guerrero desgarrado, con pubalgia y medio chupado es mejor que el que trajeron”, “Saldaña le dijo que NO a Paolo Guerrero!!! Es como que Scarlett Johansson te proponga casamiento y la rechaces”, expresaron con ironía.

El consejo de Paolo Guerrero a Lapadula para los partidos con la selección









Otros colectivos han realizado encuestas para determinar la idoneidad del directivo. “Saldaña dijo que rechazó a Paolo Guerrero, porque no entra dentro del proyecto futbolístico. Como socio y viendo los refuerzos que llegaron a Newell’s, no es momento que Saldaña llame a alguien que lo asesore en su función, o que de un paso al costado”, apuntaron.

Jefferson Farfán espera que Paolo juegue a su lado este 2022 en Alianza Lima (Foto: @Jefferson_Farfan_Oficial)

Alianza Lima no pierde esperanzas

Los hinchas de Alianza Lima siguen cruzando los dedos para que el jugador no pueda concretar un contrato en las próximas semanas y termine por aceptar la oferta del cuadro victoriano para jugar Liga1 y la Copa Libertadores 2022 junto a Jefferson Farfán y Cristian Benavente, refuerzo que sería oficializado en las próximas horas.





TE PUEDE INTERESAR