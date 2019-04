Paolo Guerrero falló gol y estalló de furia en la final Internacional vs Gremio por el Torneo Gaúcho

Paolo Guerrero erró una clara ocasión de gol para el Colorado en el partido Internacional vs Gremio por la primera final del Campeonato Gaúcho que se disputó en el estadio José Pinheiro Borda de Porto Alegre.



La jugada empezó por el sector izquierdo del ataque de Inter. Andrés D' Alessandro tocó para Patrick, que con habilidad desbordó por la línea de fondo para asistir a Paolo Guerrero.



Paolo Guerrero apareció solo en el área chica pero de inmediato la defensa de Gremio salió al cierre y lo incomodó. Sin embargo, el atacante del Inter pudo rematar pero no le pegó bien y la pelota fue directo al arquero rival.



La reacción de Paolo Guerrero tras la jugada sorprendió a todos. El Depredador se enojó a tal punto de darle manotazos al césped luego de fallar el tanto para Inter. El delantero nacional había marcado tres goles en los últimos dos partidos. Esta vez no se le abrió el arco.

Paolo Guerrero falló gol en la final Internacional vs Gremio (TV Premiere)

