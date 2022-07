Gonzalo Núñez y Erick Osores le respondieron a Paolo Guerrero, quien señaló que las críticas en su contra por parte de los periodistas era parte de un “complot” y que recibían dinero para hablar mal de él.

Ante esto, Osores opinó que Guerrero viene siendo mal aconsejado por su entorno. Asimismo, descartó que sus comentarios sean motivados por un pago externo.

“Paolo, te digo una cosa, tu metiste a la cárcel a Magaly Medina porque no pudo probar algo contra ti, y la vida da vuelta, hoy en día, Gonzalo y yo podemos ir contra ti porque no podrías probar jamás que nosotros recibimos plata. Entonces, Paolo, yo entiendo que te has molestado, pero alguien tiene que llevarte a ti a que no te vayas de boca tan fácil”, sostuvo.

Por su parte, el popular ‘Castor’ no descartó iniciar acciones legales contra el delantero peruano, ya que se sintió difamado por sus afirmaciones.

“ Yo creo que sí le haré un juicio, porque así nomás no puedes decir esas cosas ¿o lo perdonó porque es Paolo?. Él se siente tan importante que siente que se va a armar un complot para que nosotros recibamos plata, eso es tonto y ser niño. Pensamiento infantil. Por lo menos, que diga que se equivocó y eso hablaría bien de Paolo, pero como su orgullo es gigante, no lo va a hacer, y la verdad creo que merecemos una rectificación”, indicó.

Finalmente, Erick Osores ratificó su información en torno a la cifra que Paolo Guerrero habría rechazado a Alianza Lima (96 mil dólares).

“No me rectifico. Yo dije la cifra y pongo el pecho, no cambio. Paolo Guerrero está acostumbrado a que le lustren los zapatos y para su cabeza, lo que hemos dicho es un complot. Creo que está desenfocado. Cuando tengo la información, así como la de Alianza, la voy a decir, así no te guste pues hermano”, sentenció.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Gonzalo Núñez y Erick Osores?

Paolo Guerrero tomó la palabra luego que los periodistas Erick Osores y Gonzalo Nuñez comentaron que Alianza Lima le ofrece al una fuerte suma de 96 mil dólares para formar parte de la Blanquiazul. El pelotero explotó ante la falsedad.

A través de su Instagram, el delantero aseguró que la información brindada por los comentaristas deportivos es mentira , por lo que esta vez no lo dejará pasar por desapercibido y se defenderá.

“Esto para mí es una burla, una falta de respeto, no es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas de mí, pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido (como es lo que hago siempre, no manifestarme ante cosas falsas) Tengo que ponerle un final porque sí me crea una mala imagen, más aún con el equipo al que quiero, al que toda mi familia pertenece”, publicó.

En un extenso texto, el excapitán de la selección pidió a sus hinchas que no se dejen manipular por los periodistas Erick Osores y Gonzalo Núñez. Recuerda qué fue lo que pasó para que el popular 'Depredador' esté en inactividad por un buen tiempo.