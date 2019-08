Paolo Guerrero se lució pero fue maltratado de inmediato en el partido Internacional vs Cruzeiro por la semifinal de ida de la Copa de Brasil, que se disputó en el estadio Mineirao.



Paolo Guerrero recibió lejos del área, pero no fue impedimento para mostrar su juego. El atacante peruano se sacó la marca con una gambeta con taco incluido.



Ante la sorpresa, su marca, solo atinó a trabar a Paolo Guerrero. El volante Henrique fue directamente al cuerpo del Depredador que ya se preparaba para proseguir con la jugada.



Finalmente, el árbitro dejó seguir la jugada y no cobró la falta. Es más, al momento de solicitar la atención de Paolo Guerrero, tampoco amonestó a Henrique.

Paolo Guerrero humilló a rival con gambeta y taco, pero con brutal patada lo hicieron volar

