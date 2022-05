Paolo Guerrero llegó a Lima para buscar meterse en la lista de Ricardo Gareca a pocas horas de publicarse la lista de convocados. El ‘Depredador’ intentó demostrar el sacrificio que siempre hace por la selección peruana y en esa línea reveló un incidente reñido con la filosofía del ‘Tigre’ y que no ha provocado más de una reunión de urgencia en la VIDENA.

El ambiente en el predio de la Federación Peruana de Fútbol estuvo convulsionado, luego que el ex capitán de la selección peruana confesara que jugó infiltrado de la rodilla en su último partido con la ‘Blanquirroja’. “ He jugado hasta infiltrado por la selección para enfrentar a Chile y eso nadie lo sabe. Me sacaron líquido de la rodilla para jugar y esa es la verdad. Hay muchos que no saben y se dedican a hablar ”, dijo el jugador sin especificar si fue obligado a esta cuestionada intervención.

En su discurso el ‘Depredador’ involucró en esta decisión al preparador físico y al médico de la selección peruana (Julio Segura). “ No saben cómo jugué contra Chile... Horas antes del partido… pueden preguntarle al profesor Néstor Bonillo y al doctor, que me sacaron líquido de la rodilla para poder jugar ”, reiteró el goleador con cierta amargura.

Paolo Guerrero dice que está totalmente recuperado

Ricardo Gareca pidió reunión por ‘infiltración’ de Paolo

Fuentes en la Videna comentaron a Trome que este martes Ricardo Gareca pidió una reunión con todo su Comando Técnico y los involucrados en este polémico episodio con el capitan de la selección peruana. El discurso del ‘Depredador’ no cayó nada bien ente los directores de la VIDENA por revelar situaciones internas del equipo, un código no escrito dentro de la ‘Blanquirroja’ y mucho menos en su condición líder del equipo.

Tras descargar ese episodio amargo, Paolo Guerrero, reconoció que hoy su presente pinta prometedor. “ Ahora puedo decir que me siento muy bien de la rodilla y queda empezar a trabajar que es lo más difícil ”, dijo con ilusión.

Paolo Guerrero se distanció hasta del chat de la selección peruana

Asimismo, el ‘Depredador’ reconoció algo que otras fuentes cercanas al plantel habían informado con anterioridad y era su distancia, en los últimos meses, del chat de Whatsapp de la selección peruana administrado por Renato Tapia.

“ No he tenido comunicación, porque he estado completamente concentrado en mi rehabilitación estuve un mes en Colorado y dos semanas en Phoenix, felizmente estas dos semanas han sido super positivas y he trabajado bien ”, señaló.

Paolo Guerrero: ¿Cuántos jugadores serán llamados este viernes?

Ricardo Gareca publicará la convocatoria para el repechaje este viernes 20 de mayo con 28 jugadores en su nómina. El viaje con la selección peruana está planificado viajar el 28 de mayo rumbo a España junto a los futbolistas de la Liga 1. Los jugadores convocados de Estados Unidos, Argentina, Chile y México tendrían vuelos reservados para el 29 de mayo. Ese mismo día, Gianluca Lapadula y el resto de ‘europeos’ llegarían a la Ciudad Condal para sumarse al resto de convocados.

La ‘Blanquirroja’ tendrá algunos días ara preparase y afrontar un amistoso en el estadio del Espanyol ante Nueva Zelanda, duelo que servirá de preparación para lo que será el partido del 13 de junio en Doha.