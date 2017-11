Paolo Guerrero: la indignación de 'Doña Peta' tras conocer la suspensión de la FIFA

¡Sacó las garras por su hijo! Doña Peta reapareció ante cámaras y brindó un mensaje de respaldo a Paolo Guerrero, luego de que la FIFA decidiera suspenderlo por 30 días porque la prueba de control antidoping a la que fue sometida fue observada.

En breves declaraciones, Doña Peta mencionó que se comunicó con Paolo Guerrero y que éste le dijo que se encontraba tranquilo a pesar del revuelo que causó su caso por el posible dopaje.

"Ustedes conocen a Paolo, su trayectoria no es de ahora, viene de años. Tiene tantos años. Es un hombre ejemplar para los niños, porque yo lo he formado así. Tengan confianza en nosotros, esto sale dentro de 30 días y ya verán", mencionó Doña Peta.

"Paolo está tranquilo, tiene una tranquilidad terrible, quizá yo estaba más nerviosa que él, no hay problema. Él me dijo 'Mamá, tranquila'. Yo lo conozco a mi hijo. Ya sus abogados y doctores lo van a ver. No hay problema", agregó.

Finalmente, Doña Peta envió un mensaje de apoyo a los seleccionados que buscarán conseguir la ansiada clasificación al mundial Rusia 2018, ante Nueva Zelanda.

"Así no esté Paolo, que ellos hagan lo que tienen que hacer, jugar la pelota que ellos lo saben. Les mando bendiciones desde acá y que ellos jueguen como saben jugar. Tranquilidad a la hinchada peruana, que no hay problema. Dios es justo y Él nos va a mandar al mundial", finalizó.