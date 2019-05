Con Paolo Guerrero titular: Inter vs Palmeiras: EN VIVO Juegan por el Brasileirao

Paolo Guerrero será titular en el partido Internacional vs Palmeiras: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro Colorado se enfrenta al Verdao este sábado en el Allianz Parque de Sao Paulo por la fecha 3 del Brasileirao. Inter de Porto Alegre busca su segundo triunfo ante Palmeiras. (5:00 p.m. hora peruana) (TV: Premiere TV Brasil)



Paolo Guerrero volvió a jugar la primera semana de abril y tras un mes se convirtió en pieza fundamental del equipo tras su debut absoluto con Internacional. El delantero peruano convirtió cuatro goles en seis partidos.



El partido Internacional vs Palmeiras será la oportunidad para Paolo Guerrero de aumentar su cuenta goleadora en el Brasileirao, luego de su estreno con gol ante su ex equipo Flamengo en la última fecha.



Para el encuentro Internacional vs Palmeiras el cuadro Colorado no podrá contar con Rodrigo Dourado y será reemplazado por Rodrigo Lindoso, según prevé el DT Odair Hellmann.



Además, es probable el titularato de Edenilson, Patrick y D'Alessandro con miras al Internacional vs Palmeiras. El cuadro de Paolo Guerrero, inicia las rotaciones pensando en el último duelo por la Copa Libertadores ante River Plate.

Video: Gol 1 de Paolo Guerrero a Flamengo

En la previa del Internacional vs Palmeiras, el Verdao llega con un punto de ventaja (4°) e invicto tras un triunfo y un empate en el arranque del Brasileirao. El cuadro de Porto Alegre, venció a Flamengo pero perdió en el debut ante Chapecoense y marcha en el puesto trece.



Sao Paulo, Atlético Mineiro y Santos, del técnico Jorge Sampaoli, pretenden en la tercera jornada del Brasileirao, asumir el liderato en solitario que ahora comparten con seis puntos cada uno tras sus sendas victorias por partido doble.

Partidos de la fecha 3 del Brasileirao:



Sábado: Vasco da Gama vs. Corinthians y Ceará vs. Atlético Mineiro.

Domingo : Chapecoense vs. Athletico Paranaense, Cruzeiro vs. Goiás, Sao Paulo vs. Flamengo, Botafogo vs. Fortaleza, CSA vs. Santos, Gremio vs.Fluminense y Bahía vs. Avaí.

Paolo Guerrero en Palmeiras vs Internacional: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por Premiere TV el Brasileirao Paolo Guerrero en Palmeiras vs Internacional: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por Premiere TV el Brasileirao

Alineaciones posibles del Internacional vs Palmeiras:



Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Zé Rafael; Gustavo Scarpa, Dudu y Deyverson.

Internacional : Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro, Nico López y Paolo Guerrero.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.