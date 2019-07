Paolo Guerrero llegó a Montevideo para enfrentar a Nacional por octavos de la Copa Libertadores |VIDEO

Paolo Guerrero llegó a Montevideo mentalizado en aguantar el doble de castigo al que está acostumbrado, pues este miércoles tiene un duro encuentro cuando Inter de Porto Alegre afronte los octavos de final Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay duelo que se jugará desde las 17:15 p.m. (hora peruana) en el Gran Parque Central.



El 'Depredador' esta más que entusiasmado con la Copa Libertadores, luego de conseguir el segundo lugar de la Copa América. "Me ayudó mucho. Necesitaba ritmo. Me siento feliz por no haber parado. Seguí jugando y eso me hace sentir bien", dijo Paolo Guerrero.



Paolo Guerrero intentó bajarle las expectativas a la prensa uruguaya: que comentaba su importancia en el duelo de este miércoles. "No me considero el mejor atacante. Soy apenas uno más dentro del grupo. Eso es lo más importante. Espero ayudar con goles este año", añadió.



Inter preparado para la Copa Libertadores

Paolo Guerrero fue cuidado por el entrenador de Inter de Porto Alegre, Odair Hellmann, y reservó al 'Depredador' del partido ante Gremio por el clásico gaucho del Brasileirao y tenerlo descansado para el duelo de Copa Libertadores. También reservó a otros jugadores importantes como Nico López y Andrés D'Alessandro.