Paolo Guerrero: Memes crueles de Claudio Pizarro se burlan de supuesto caso de doping [FOTOS]

'Paolo Guerrero habría dado positivo en una prueba antidoping', informó Canal N esta mañana, citando a los medios argentinos. La noticia llegó como balde de agua fría a la Videna, pues de acuerdo a la cadena deportiva ESPN, Guerrero habría dado positivo en un control antidopaje, producto de una 'droga social'.



"Dio positivo. La sustancia es una droga social. Está confirmado el doping. La sustancia todavía no se dio a conocer, no la vamos a decir, pero es una droga social. Esto, por supuesto, lo va a sacar del partido del repechaje", informó un periodista de ESPN Argentina.



No hay nada oficial. La noticia no ha sido confirmada por la FPF, quien ahora se encuentra en completo hermetismo, sin embargo, en las redes sociales el supuesto caso de dopping de Paolo Guerrero ya es el tema más comentado.



En tanto, los hinchas se resisten a creer la noticia, pues de ser cierta, significaría un duro golpe para la selección peruana.



Pese a ello, en las rede sociales ya circulan varios memes que tienen como protagonista nada menos que a Claudio Pizarro y Luis Advíncula.



Paolo Guerrero no tiene la culpa: pic.twitter.com/a4WaLATS0a — José David Calle (@PepeDeivid_) 3 de noviembre de 2017