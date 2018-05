Paolo Guerrero sí va al Mundial Rusia 2018 y no solo los peruanos estamos contentos con la decisión del Tribunal Federal Suizo, sino también la Federación Peruana de Fútbol cuyo presidente Edwin Oviedo mostró su alegría por la noticia y agradeció el apoyo que el delantero peruano ha recibido de todos los compatriotas.



En un comunicado de prensa, Edwin Oviedo afirmó que siempre confió en Paolo Guerrero y le agradeció las sentidas palabras que tuvo hacia él en el documento de prensa que publicó tras conocer que sí estará en la Copa del Mundo.

"Primero quisiera compartir mi inmensa alegría que Paolo tenga el derecho de jugar la Copa Mundial Rusia 2018. Esta alegría no solo por la Federación Peruana de Fútbol, sino por todo el pueblo peruano.



Nosotros desde el inicio nos solidarizamos con la difícil situación que atravesó Paolo y por eso nos quedamos aquí en Suiza todo este tiempo para darle el soporte que nos corresponde desde el punto de vista institucional y siempre respetuosos de todas las instancias jurídicas.



Agradezco personalmente a Paolo, por sus gentiles palabras hacia la FPF y mi persona que ha publicado el día de hoy en su comunicado.



Asimismo, un agradecimiento y una mención especial al Presidente de la FIFA, Sr. Gianni Infantino y al Presidente de CONMEBOL Alejandro Domínguez por su total disposición a colaborar institucionalmente como ente rector del fútbol mundial y sudamericano respetando los marcos reglamentarios".

Edwin Oviedo agrega que "la FPF y el Perú entero estamos muy contentos y refleja la capacidad de gestión y profesionalismo en cómo enfrentar adversidades. Y qué mejor manera de unión a todo el país, a través de una noticia que nos alegra a los peruanos"



En declaraciones a América Noticias, Edwin Oviedo sostuvo que fueron muy perseverantes tras la reunión que tuvieron con el presidente de la FIFA. "Hoy estamos muy felices, muy contentos por esta oportunidad que el Tribunal Federal Suizo le da a Paolo Guerrero de cumplir ese sueño de jugar el Mundial".



"Para mí era más importante estar con nuestro capitán en un momento caótico, triste, que no sabía qué podía suceder, porque también podría haber sido un resultado adverso, pero nosotros sentimos que hemos jugado los minutos de descuento de un partido y hasta el pitazo final no podemos decir que el partido está concluido", dijo emocionado Edwin Oviedo .



"No solo el país esta feliz, también lo está Sudamérica. El fútbol sudamericano está feliz porque nuestra selección la representa", agregó presidente de la FPF.





Edwin Oviedo feliz que Paolo Guerrero esté en el Mundial

PAOLO SE REENCONTRARÁ CON LA SELECCIÓN



Edwin Oviedo manifestó que junto a Paolo Guerrero están alistando todo para el reencuentro del capitán con los demás integrantes de la selección peruana. "Paolo se encontrará con sus compañeros, con el profesor Gareca hoy mismo".