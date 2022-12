Paolo Guerrero vive momentos decisivos para definir su futuro de cara a la temporada 2023, pues finalizado su contrato con Avaí FC el ‘Depredador’ está escuchando ofertas para continuar en el fútbol de Brasil y una de ellas estaría en el Ceara FC que también descendió y jugará la Serie B este 2023.

El periodista brasileño Ezio Rodrigues que sigue de Cerca el ‘día a día’ del ‘Abuelo’, señaló que los representantes del ‘Depredador’ negocian una posible llegada al cuadro del nor-este de Brasil. “El histórico jugador de la selección peruana, Paolo Guerrero, fue ofrecido a Ceará. Según nuestras fuentes aseguran que la directiva está estudiando la posibilidad, pero la principal dificultad es el dinero que solicita el jugador. Con 38 años, Guerrero jugó solo 10 partidos este año con Avai ”, expresó el también relator de Radio Pitaguary.

Paolo Guerrero no ha recibido noticias sobre una posible renovación en Avaí FC , mucho menos con la llegada del entrenador Alexsandro de Souza, quien llega de dirigir la Sub20 de Sao Paulo y apostaría por un equipo con ‘sangre joven’, donde el ‘Depredador’, que el 1 de enero del 2023 cumplirá 39 años, no tendría espacio.

Peridista de Brasil anunció a cercamiento entre Ceara y Paolo Guerrero (@PalestrinhaAN)

En el cuadro de la ciudad de Fortaleza se anunció la llegada del entenador argentino Lucho Gonzales (41 años) quien durante su etapa como jugador de la selección argentina ha enfrentado a Paolo Guerrero, un hecho que habría ayudado en aprobar su llegada, sin embargo pide que sus pretensiones económicas se acomoden con el presupuesto del cuadro costeño que competirá con Avaí FC e su deseo de ascender este 2023.

Doña Peta presiona para Alianza Lima llame a Paolo Guerrero

En Lima, la madre del jugador, Petronila Gonzales Ganoza, más conocida como Doña Peta espera que su hijo aproveche su regreso a Lima, en los próximos días para que pueda tener un contacto con el Fondo Blanquiazul.

El TV Perú Deportes la mamá de Paolo Guerrero reconoció que en la calle todos desean el regreso de su hijo a Matute. “ Eso depende de los directivos. Los hinchas quieren que vuelva. Me encuentro con muchos hinchas y me piden que vuelva o me dicen: cuándo vuelve, pero como yo les digo que no depende de él, solo de la directiva y cómo se mueva ”, dijo la madre del ‘Depredador’ dejando entrever que su hijo está a la espera de un llamado del ‘Fondo Blanquiazul’.

Doña Peta habla sobre regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima (Video: TV Perú)

Doña Peta aseguró que este equipo necesita el liderazgo de Paolo Guerrero, pues logró el campeonato por una ‘Bendición’, minimizando el trabajo de Guillermo Salas. “Fue una campaña regular la campaña de Alianza, no te voy a decir buena. Dios los ha bendecido porque han campeonado. Hay que buscar liderazgo, cuando no hay liderazgo en un equipo, no hay nada. Y ya lo han visto con la selección”, expreso y dejó picando la repregunta sobre el trato de la ‘Blanquirroja’ con Paolo Guerrero.

