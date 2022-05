En la VIDENA le recomendaron que no hable con la prensa, pero Paolo Guerrero, fiel a su estilo, es rebelde y sabe que ‘el que no llora, no mama’. EL goleador aprovechó su última oportunidad para expresar su ansiedad con la prensa y enviarle, nuevamente, un mensaje a Ricardo Gareca a solo horas de la convocatoria al repechaje a Qatar 2022.

El ‘Depredador’ sumó su segundo día de trabajo en la Videna y las sensaciones para el goleador han sido como no se sentía en mucho tiempo fortalecido para afrontar cualquier reto, ente ellos el partido más importante de la selección peruana, en las Eliminatorias, este 13 de junio en Doha.

“ La rodilla me está respondiendo bien. Yo les dije que venía para trabajar, sentirme bien. Clínicamente estoy bien. El doctor me dio el alta médica allá en Estados Unidos. Hoy trabajé completo y me voy sintiendo bien. No me hablen de la lista, por ahora me mantengo entrenando y con salud. que es lo que más me importa ”, comentó a su salida de la VIDENA.

Paolo Guerrero atendió a la prensa ala salida de la Videna (@Americatv)

Paolo Guerrero : “El ritmo lo consigo rápido”

La única condición que le falta a ‘Depredador’, es la más importante y se trata de ritmo competitivo. “ Obvio que solo me falta ritmo futbolístico, pero eso es rápido, ya cuando uno tiene todos los años que uno viene jugando lo puede conseguir rápido ”, dijo el artillero con excesiva confianza.

Paolo Guerrero desautoriza a su doctor

Asimismo, el goleador se mostró muy contrariado por las declaraciones que hizo uno de los médicos que lo trata en Perú, pero no por el tema relacionado a su rodilla. “ Jean Paul es mi doctor, pero no lo he visto. Las veces que hablé con él es por temas de la dieta y esta vez no lo he visto. No me ha visto ”, aclaró.

Paolo Guerrero: Apura a su representante

El artillero ya con el alta médica está presionando también a su agente para que pueda resolver su futuro en el más breve plazo. “ Ya le di una ‘apura’ a mi representante para que me consiga equipo, porque que jugar es lo que más quiero y deseo hacerlo cuanto antes, porque mi vida y mi pasión es el fútbol y es algo que no se puede dejar de hacer no puedo estar sin jugar al fútbol ”, acotó.

También comentó sobre su nuevo estilo que ha causado sorpresa entre sus seguidores. “El look estaba a lo ‘Jackson Five’, pero me encuentro muy bien y le agradezco a la gente por la estimación que me tiene y espero dejar el alma uy el corazón en la cancha”, apuntó.

Finalmente, aprovechó para esclarecer un tema que ha causado muchas quejas en la Videna y se trata de su declaración sobre ser infiltrado ante Chile. “ Yo no dije que me infiltraron y dije que me quitaron líquido, a la hora del partido no me sentía bien, luego vi que mi rodilla estaba grande de nuevo ”, desconociendo sus propias palabras tras su regreso a Lima