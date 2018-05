Paolo Guerrero: ¿Qué opina de su sanción y quién debe reemplazarlo en el Mundial? [ENCUESTA]

Erick Osores

(América TV)

1. “Dura, triste, nos ha golpeado y hay que aceptarla. Hay una reacción exagerada del pueblo, que supera lo lógico y el periodismo tiene mucha responsabilidad”.

2. “Gareca, adelantándose a la posible sanción, tiene resuelto el tema, aunque me sorprende que no haya llamado a otro atacante. Se podría considerar a uno de las características de Paolo y sería Claudio Pizarro, aunque hay mucho odio alrededor. Debería convocar a Hernán Rengifo, quien ha jugado en Europa y es grandote”.

Carlos Alberto Navarro

(Exitosa)

1. “Se ajusta el reglamento. El TAS hizo respetar la norma. Lo que llama la atención es la orfandad en que se ha sentido Paolo con respecto a la Federación. Nunca lo apoyó y jamás atendió a ‘Doña Peta’”.

2. “Lo primero que habría que hacer es sacar al equipo de ese hotel. Luego, Gareca debe salir junto al presidente Oviedo y Oblitas a explicar al pueblo su posición y no cometer la estupidez de emitir un comunicado. En lo deportivo, hay que reconstruir el tema del equipo, que quiera o no, se va a dividir”.

Luis Trisano

(TV Perú)

1. “Es una injusticia, se ha actuado con exageración y falta de criterio. Es totalmente inmerecido”.

2. “Va a tener que ubicar a Jefferson Farfán de ‘9’ y André Carrillo se ganará un lugar en el equipo titular”.

Eddie Fleischman

(Latina)

1. “Es lamentable, dolorosa, decepcionante, pero estaba dentro del escenario esperado. No puedo decir si es justa o injusta porque no tengo los considerandos ni los detalles. La falta fue calificada como negligencia y el castigo establecido era de uno a dos años”.

2. “Contra Nueva Zelanda, Jefferson Farfán se ubicó de punta. Ante Croacia e Islandia fue igual. Ahora hay que adaptarse a la situación”.

Omar Ruiz de Somocurcio

(Panamericana TV)

1. “Siento frustración y tristeza. Fue una negligencia involuntaria”.

2. “Raúl Ruidíaz. Es un crack que va a brillar con luz propia en el Mundial”.

Germán Leguía

1. “Estoy indignado, amargo, siento impotencia por como se portó el TAS. En su comunicado ponen que no es consumidor, que es buen deportista, ejemplar y le clavan 14 meses. Y si era culpable, seguro que le dan 20 años o lo meten preso”.

2. “Farfán y Ruidíaz lo harán bien”.

Rubén ‘Panadero’ Díaz

1. “Es increíble lo que está pasando, estoy dolido como todo el pueblo. Conozco desde chico a Paolo y sé que es un gran profesional”.

2. “Farfán y Ruidíaz son los indicados. Si yo fuera Claudio Pizarro y me llaman no vendría porque todos se me prenderían y su imagen de triunfador se iría abajo”.

Jaime Duarte

1. “Estoy apenado, aunque creo que es el momento de pensar en la selección. Es cierto que Paolo es clave y su ausencia se sentirá, pero hay que mirar para adelante”.

2. “Gareca es el más indicado para decir quien jugará. Hasta el momento sus decisiones fueron acertadas y confío en que esta vez será igual”.



