Paolo Guerrero pasó su cumpleaños 35 sin Thaísa Leal ¿Se terminó la relación? |VIDEO |FOTOS 

Cuando dieron las doce Thaísa Leal , no pudo abrazarlo ni desearle Feliz Año, tampoco susurrarle 'Feliz Cumpleaños' a Paolo Guerrero. La bella nutricionista brasileña y el delantero del Inter de Porto Alegre habrían puesto 'Pausa' y distancia a la relación de casi dos años.



Thaísa Leal sorprendió a todos sus seguidores y los de Paolo Guerrero al publicar algunas fotos suyas en las playas de ciudad de Pipa, a varios kilómetros de Río de Janeiro, donde ha decidido recibir el Años Nuevo 2019 junto a un grupo de amigas de la infancia.



Paolo Guerrero cumplió este martes 35 años y los habría celebrado lejos del afecto de Thaísa Leal luego de un cortocircuito entre ambas figuras que terminó con el viaje sorpresivo de la nutricionista brasileña a Río de Janiero.



Paolo Guerrero y Thaísa Leal estarían distanciados desde antes de Navidad

Tanto Doiña Petronila González, como la madre de Thaísa Leal han evitado intervenir en la relación, aunque los seguidores de ambas figuras en Instagram especulan que la pareja habría decidido tomar distancia desde antes de Navidad.



Esta situación también habría llevado a Paolo Guerrero a una actitud de melancolía, pues este año habría decidido no 'botar la casa por la ventana' como lo hacía cada año y lo expresó desde su cuenta de Instagram. "No quiero regalos, no quiero saludos, solo quiero JUGAR FÚTBOL #apúrate2019", escribió el jugador de Inter de Porto Alegre.



Por su parte, Tahisa Leal también envió un mensaje de Año Nuevo a todos sus seguidores y no dedicó una sola frase a Paolo Guerrero. "¡Pronto vamos a empezar un nuevo año! Más 365 oportunidades para ser feliz, hacer a alguien feliz, realizar nuestros sueños y alcanzar nuestros objetivos. ¡Disfrúten cada día de este nuevo año! ¡Les deseo mucha salud, amor, felicidad y éxito!", señaló.