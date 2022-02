Kamila Valieva, la patinadora de rusa de 15 años, hizo historia en los JJ.OO. de Invierno al lograr un inédito salto cuádruple. Sin embargo, la alegría se convertiría en tristeza luego que se confirmará su positivo en una prueba antidopaje.

Lo curioso del caso es que la explicación ofrecida por la atleta rusa, es muy parecida a la que en su momento dio el delantero peruano Paolo Guerrero para el resultado analítico adverso que, por poco, lo deja fuera del Mundial Rusia 2018.

Según el diario ruso Pravda, la joven patinadora aseguró que la contaminación se dio por haber bebido del mismo vaso que su abuelo, quien toma medicamento para el corazón tras haber recibido un trasplante. Esto explicaría por qué la concentración de trimetazidina que se le encontró era tan pequeña.

Como se recuerda, la teoría empleada por Paolo Guerrero para intentar probar su inocencia fue que al delantero se le sirvió un te de una jarra que no había sido lavada correctamente y que antes había llevado mate de coca en ella. El TAS no creyó su argumento y mandó una sanción de 14 meses, aunque el ‘Depredador’ pudo jugar el Mundial por una medida cautelar del Tribunal Suizo, no obstante, igual tuvo que cumplir la sanción después.

La diferencia con el caso de Paolo es que el TAS sí ha permitido que Kamila Valieva continúe su participación en Beijing 2022, aunque próximas investigaciones podrían quitarle las medallas que eventualmente gane.

“Será esta una de las cuestiones que la defensa de la joven tendrá que demostrar en los próximos meses, pues, a pesar de que podrá intervenir en la competición individual femenina, que comienza en la madrugada del martes, podría ser desposeída de las medallas y sus resultados si no consigue demostrar su inocencia en un futuro. De hecho, el COI no llevará a cabo la ceremonia de medallas de ninguna de las competiciones en las que participe, ‘hasta poder hacerlo de una forma digna’”, indicó el diario español Marca.

“Estos días han sido muy duros para mí, no hay suficientes emociones. Estoy feliz, pero emocionalmente estoy cansada. Hay lágrimas de felicidad y un poco de pena. Pero, por supuesto, estoy feliz de estar en los Juegos Olímpicos . Intentaré representar a nuestro país y espero estar lo más motivada posible para mostrar un buen resultado”, manifestó la joven patinadora.