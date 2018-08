Paolo Guerrero regresó al Perú impactado por suspensión, alegó inocencia y tiene esperanza de volver a jugar

Paolo Guerrero se mostró visiblemente impactado por la decisión del Tribunal Federal Suizo de revocar la suspensión de su castigo de 14 meses que le impuso el TAS.



Paolo Guerrero llegó a Lima este viernes, luego de conocer que la revocatoria de su sanción y con ello está imposibilitado de jugar hasta marzo del 2019. El delantero de la selección peruana e Internacional de Porto Alegre aseguró que seguirá luchando por su inocencia.

"Estaba preparándome para el partido y recibir una noticia así es realmente extraño pero trato de tomarlo como circunstancias de la vida. Me volvieron a cortar las alas pero hay que seguir luchando", dijo en entrevista con Canal N a su llegada al aeropuerto.

Sobre las medidas a tomar, Paolo Guerrero no quiso ahondar en el tema. "Eso ya lo ven mis abogados", señaló al mismo tiempo de anunciar que permanecerá en Perú un tiempo prudencial. "Tengo que resolver primero cosas aquí en Perú y luego ver más allá".

Eso sí, Paolo Guerrero aseguró que no estará sin jugar 8 meses, tiempo que le resta de sanción. "No puedo aceptar un castigo que no es justo. Estoy peleando por demostrar mi inocencia y tengo plena confianza que voy a volver antes".

Paolo Guerrero llegó a Lima

Paolo Guerrero descartó volver a Argentina para entrenar tal como sucedió a inicios de este año previo al Mundial Rusia 2018.

Sobre la próxima Copa América, que se realizará en junio del 2019 en Brasil, Paolo Guerrero aseguró que llegaría de todas maneras a jugarla. La sanción que le impusieron a Paolo Guerrero vencerá en abril del próximo año.

