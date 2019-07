Paolo Guerrero tuvo esta reacción tras el gol de Everton en Perú vs Brasil |VIDEO

Fue un baldazo de agua para 'Depredador'. Paolo Guerrero mostró su rostro de frustración al ver la manera en la que Everton convertía el primero para Brasil en la final de la Copa América 2019 en el Maracaná.



Sobre los 30 minutos Gabriel Jesús se dio un verdadero 'banquete' con la marca de Miguel Trauco y lejos de no poderlo marco tampoco impidió que pueda sacar el centro sobre el corazón del área.



Pero lo que más hizo molestar a Paolo Guerrero no solo fue la falta de agresividad de Trauco para la marca, sino el desorden en le que cayó Luis Advíncula para perder la marca de Everton que ingresaba por el sector derecho y con libertad anota el primero para Brasil. Desde su posición el capitán solo atinó a frotarse la cabeza , como no creyendo el momento.



La reacción de Paolo Guerrero tras el gol de Brasil