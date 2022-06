Paolo Guerrero ha dejado nuevamente con los crespos hechos a los hinchas de Alianza Lima, como sucedió en la primera etapa de la Liga1. El ‘Depredador’ tuvo un diálogo con la directiva victoriana y a pocos días de cerrarse el libro de pases en la FPF se posterga nuevamente el sueño de ponerse la casaquilla blanquiazul. Trome pudo conocer la principal razón de esta marcha atrás.

Paolo Guerrero siempre mostró su apertura para el diálogo con el Fondo Blanquiazul que logró hacerle una oferta económica de acuerdo a la realidad del fútbol peruano y que distaba muy poco de lo que percibe hoy Jefferson Farfán, a riesgo a elevar su presupuesto esta temporada.

Fuentes en Matute pudieron revelar a Trome.pe que el jugador jamás entregó una respuesta, menos cuando se le pidió superar una revisión médica como requisito principal. Este requisito no habría sido del agrado del entorno del jugador, quien tras quedar fuera del repechaje a Qatar 2022 volvió a Brasil, junto a su preparador físico.

Paolo Guerero comparte video de su última puesta a punto en Brasil (@guerrero9)

Paolo Guerrero: Alianza Lima no pudo conocer real estado de su rodilla

Desde el grupo financiero que maneja al equipo se confirmó que el jugador no mostrado intención por retomar el diálogo y tampoco se ha insistido, pues “no se conoce el estado real de la recuperación de su rodilla derecha”. En La Victoria no desean repetir el momento que hoy viven con Jefferson Farfán que no ha podido jugar en 7 meses.

Paolo Guerrero confirmó en la Videna diálogo con Alianza Lima (@Americatv)

El entorno de Carlos Bustos, entrenador de Alianza Lima, ha confirmado que en la lista de jugadores que se suman al club el nombre de Paolo Guerrero quedó fuera de los planes y en las próximas horas se anuncia que el delantero podría anunciar su importante regreso al fútbol sudamericano desde Brasil.

Paolo Guerrero: Así contestó a oferta de Sport Recife y Figueirense en Brasil

Este fin de semana, los agentes del goleador de la selección peruana analizaron las posibilidades del jugador en el fútbol de Chile, sin embargo, este domingo el portal ‘Futebol Bahiano’ confirmó que el Club Sport Recife sondeó al jugador peruano y que sea una de las estrellas de la Serie B, camino al ascenso.

Augusto Carreras, vicepresidente de los Leones de Bahía, confirmó que hizo la consulta con respecto al delantero y señaló que “ el gran escollo fue la parte salarial ”. Similar fue fue el reves que recbió Figueirense de Florianópolis, que buscó fichar al peranao , pero los managers del peruanao rechazaron la propuesta.

Paolo Guerrero compartió un último video de su entrenamiento en Río de Janeiro acompañado de su entrenador personal Rodrigo Araya. El goleador parece estar a la espera de cerrar una importante oportunidad para regresar al Brasileirao, mientras que las ofertas del fútbol chileno siguen latentes.